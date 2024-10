OnePlus 12 resta oggi uno degli smartphone più completi e bilanciati tra quelli in circolazione, e lo dimostrano anche le sue specifiche tecniche di alto livello, nonostante comunque a breve dovrebbe arrivare la nuova generazione. Per avvicinare più utenti possibili all’acquisto, Amazon ha giustamente pensato di mettere a disposizione una forte riduzione della spesa, pari ad oltre 300 euro.

La migliore occasione per risparmiare sull’acquisto di uno smartphone che ancora oggi ha molto da dire, le sue dimensioni sono di 164,3 x 75,8 x 9,15 millimetri, con un peso di 220 grammi, sotto il cofano si muove un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, top di gamma della generazione corrente, con GPU Adreno 750, ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna non espandibili. Il display è uno dei più grandi, essendo da 6,82 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3168 pixel, che raggiunge una densità di 510 ppi, è un LTPO Amoled con protezione Gorilla Glass Victus 2, oltre ad un refresh rate variabile fino a 120Hz.

OnePlus 12: la promozione Amazon è da pazzi

Nessuno si sarebbe mai aspettato di spendere così poco sull’acquisto di OnePlus 12, infatti il risparmio corre sui binari di Amazon, con una spesa che viene ridotta di 350 euro sul listino originario di 1099 euro. In poche parole, l’utente che lo vorrà acquistare si ritroverà a spendere 759,98 euro, per mettere le mani su un modello no brand con garanzia di 24 mesi. Lo potete comprare qui.

Il comparto fotografico è indiscutibilmente il fiore all’occhiello dello smartphone, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 64 megapixel, per finire con un teleobiettivo zoom 3X da 48 megapixel. Tutto questo comunque con una batteria da 5400mAh a muovere le fila.