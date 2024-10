Unitree Robotics ha recentemente raggiunto un traguardo notevole nel settore della robotica, grazie al suo robot umanoide G1, che ha stabilito un nuovo record mondiale per il salto in lungo da fermo, toccando l’incredibile distanza di 1,4 metri. Questo risultato è ancora più impressionante considerando che il robot è alto solo 1,32 metri.

G1, il nuovo robot della Unitree Robotics

La performance del G1 è stata possibile grazie ai suoi avanzati sistemi di giunture, che offrono da 23 a 43 gradi di libertà di movimento e sono capaci di generare una coppia massima di 120 Nm. La notizia del record è stata accompagnata da un video dimostrativo, in cui si evidenzia l’eccezionalità del salto, descritto dall’azienda come probabilmente il più lungo mai realizzato da un robot umanoide di tali dimensioni.

Non è la prima volta che Unitree si distingue nel panorama della robotica. A marzo, infatti, il modello H1 V3.0 Evolution aveva già conquistato il Guinness World Record come il robot umanoide a grandezza naturale più veloce, capace di raggiungere la velocità di 11,9 km/h su terreno pianeggiante. Il G1, in vendita a 16.000 euro, è destinato a scopi educativi, di ricerca e applicazioni industriali, segnando un significativo passo avanti nel mercato della robotica umanoide.

Rispetto al passato, quando l’azienda si concentrava principalmente su robot quadrupedi come il Go2 e il B2, ora si trova a competere con colossi del settore, tra cui Tesla e Boston Dynamics. Con specifiche tecniche impressionanti, il G1 è alto 1,32 metri e pesa 35 kg, ma può essere ripiegato in dimensioni compatte di 69 x 45 x 30 centimetri. Tra le sue dotazioni, spiccano il LiDAR 3D, la telecamera di profondità RealSense e un array di microfoni con cancellazione del rumore, che gli consentono di rispondere a comandi vocali e fornire feedback audio tramite un altoparlante stereo da 5 W.

Mentre Tesla punta su un approccio più pratico con il suo robot Optimus, focalizzandosi su attività industriali e di sicurezza, il G1 si distingue per le sue abilità atletiche e la versatilità dei movimenti, essendo in grado di camminare, correre, salire le scale, ballare e persino eseguire esercizi di riscaldamento del karate con una fluidità e una velocità sorprendenti.