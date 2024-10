Negli ultimi giorni, Google Contatti per Android ha ricevuto un importante aggiornamento alla versione 4.42. quest’ultima introduce diverse novità estetiche e pratiche, pensate per migliorare l’esperienza d’uso complessiva degli utenti. La nuova versione, oltre a una veste grafica più moderna, punta a rendere l’app più coerente con lo stile Material You. Utilizza quindi un design minimale adottato ormai su gran parte delle app di Google e del sistema operativo Android stesso. Il cambiamento non è rivoluzionario, ma rappresenta comunque un’evoluzione rispetto agli standard visivi attuali. In più, come detto, contribuisce a rendere l’esperienza di utilizzo più piacevole e integrata con le altre applicazioni.

Google Contatti: nuovo layout e funzionalità più pratiche per una migliore gestione della rubrica

La modifica più evidente riguarda la barra laterale per la ricerca dei contatti. Essa finora si presentava come un rettangolo grigio e spigoloso. Dunque poco armonizzato con il resto dell’interfaccia. Con l’aggiornamento 4.42, la barra è stata così riprogettata. Ora ha una forma arrotondata e a “pillola”, con colori dinamici che seguono automaticamente il tema scelto dall’utente. Un cambiamento che la rende più elegante e intuitiva. L’introduzione di questa nuova barra laterale è un passo avanti molto importante nell’evoluzione della piattaforma. In quanto dimostra l’intenzione di Google di fare attenzione anche ai piccoli dettagli visivi che possono comunque contribuire ad offrire una maggiore continuità tra le varie app. L’aggiornamento è già in fase di distribuzione lato server e, pian piano, raggiungerà Il grande pubblico con la sua versione più recente.

L’aggiornamento alla versione 4.42 non si limita però solo all’estetica. Ma include anche alcune modifiche funzionali, volte a migliorare la facilità d’uso della rubrica. Ora, l’elenco dei contatti è allineato a sinistra, mentre le lettere alfabetiche per la ricerca rapida sono state rimpicciolite e aggiunte direttamente nella lista. Si tratta di una scelta che, oltre a dare un aspetto più ordinato e essenziale, mira a semplificare la visualizzazione dell’elenco. Anche se non tutti potrebbero trovarla altrettanto comoda. Poiché con una rubrica particolarmente ampia e la riduzione delle lettere potrebbe rallentare la ricerca dei contatti rispetto alla visualizzazione più immediata precedente.

Per verificare se si dispone già dell’ultima innovazione dell’app, è possibile effettuare un controllo su Google Play Store. Qui vi verrà segnalata la disponibilità della versione 4.42. Se l’aggiornamento non dovesse essere immediatamente disponibile, è sempre possibile scaricarne manualmente l’APK tramite APKMirror. È bene ricordare, però, che trattandosi di modifiche lato server, non è garantito che le novità risultino subito visibili anche dopo l’installazione. In alcuni casi, ad esempio, potrebbe essere necessario attendere che Google le abiliti per tutti i dispositivi.