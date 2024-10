Un prezzo davvero di tutto rispetto vi attende sull’acquisto della chiavetta USB Kingston, gli utenti sono felicissimi di poter accedere ad un prodotto completo in ogni sua parte, e ricchissimo di funzionalità, oltre che perfettamente in grado di raggiungere prestazioni che vadano oltre le aspettative comuni.

Il dispositivo è molto classico, disponibile in svariate colorazioni, presenta un design standardizzato, realizzato in plastica, con presenza di un piccolo gancino colorato ad una estremità, per facilitare direttamente il trasporto. La finitura opaca la rende difficile da sporcare, non trattenendo per nulla le impronte. Si tratta di una chiavetta USB, nella sua versione da 128GB, compatibile con lo standard USB 3.2 Gen1, e perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio; da notare, infatti, essere facilmente utilizzabile con Windows, macOS e Linux, ma anche con ChromeOS.

Chiavetta USB Kingston in offerta su Amazon

Acquistare questa chiavetta USB richiede molto meno denaro di quanto avreste mai immaginato, infatti potete spendere solamente 8,99 euro per il suo acquisto, in confronto ai 19,95 euro previsti originariamente di listino, con un risparmio del 55% sul valore originario. Per effettuare l’acquisto, collegatevi subito qui.

Le dimensioni, come per la maggior parte delle chiavette USB in commercio, sono estremamente ridotte, raggiungendo per la precisione 6,73 x 2,11 x 1,01 centimetri, con un peso finale di soli 11 grammi. Il tutto è chiaramente a favore della portabilità, il suo essere perfettamente compatibile con lo standard di nuova generazione permette una scrittura rapida, a prescindere dalla dimensione del file o dal suo peso effettivo. Come vi abbiamo accennato poco sopra, è una chiavetta che può essere tranquillamente utilizzata con un qualsiasi sistema operativo, il che facilita enormemente l’accessibilità e l’usabilità quotidiana da parte del pubblico, il quale non deve installare driver di alcun tipo.