Uno dei prezzi più invitanti e bassi di sempre vi attende per l’acquisto della nuova aspirapolvere senza fili Rowenta su Amazon, in questo modo avete la possibilità di accedervi risparmiando molto più di quanto avreste mai immaginato, grazie alla promozione attiva solo in questi giorni.

Lo sconto viene applicato direttamente sul modello Rowenta X-Pert 7.60, una aspirapolvere senza fili con potenza massima di 140W, codice prodotto RH6A31WO, il cui funzionamento viene garantito dalla presenza di una batteria (removibile e ricaricabile), che riesce a garantire una autonomia complessiva di circa 40 minuti di utilizzo, dipendentemente dalla modalità selezionata. Le dimensioni sono comunque relativamente contenute raggiungendo 24,9 x 24,8 x 113,8 centimetri, ed un peso di 2,32 kg, così da risultare facilmente maneggevole ed adatta a tutti i consumatori.

Amazon: che sconto sull’aspirapolvere senza fili Rowenta

La promozione applicata in questi giorni su Amazon permette di raggiungere un livello di risparmio davvero inatteso ed unico nel suo genere, con un prezzo consigliato di 209 euro, il prodotto può essere acquistato a soli 139,99 euro, con uno sconto del 33% che avvicina di molto gli utenti all’acquisto, che si ritrovano così a poter spendere molto meno di quanto avrebbero mai immaginato. Se volete effettuare l’acquisto, collegatevi qui.

Stando a quanto riferito da Rowenta, il prodotto prevede 15 anni di riparabilità, grazie a pezzi di ricambio a basso costo disponibili in oltre 6200 centri di riparazione sparsi per tutto il mondo, un impegno importante che vuole avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto, riducendo gli sprechi e con una maggiore attenzione alla protezione dell’ambiente. Il design è estremamente lineare e sottile, con un peso di 2kg in modalità aspirapolvere, e 1,2kg come aspirabriciole, il tutto per raggiungere una pulizia senza fili dal comfort estremamente elevato.