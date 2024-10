Un pericolo costante a cui dovete prestare attenzione è rappresentato dalle truffe online, questa pratica si è largamente diffusa nel corso degli anni e colpisce tutti gli utenti indistintamente, negli ultimi mesi tra l’altro sta succedendo qualcosa di davvero molto pericoloso, i truffatori hanno infatti iniziato ad utilizzare come canale di attacco, WhatsApp, il social di messaggistica istantanea è infatti il palcoscenico perfetto per le truffe di questo genere nel momento che aumenta incredibilmente le possibilità di successo Poiché consente di colpire una platea di utenti molto più ampia rispetto agli SMS e alle mail.

L’obiettivo di queste truffe rimane nonostante tutto invariato, i truffatori infatti mirano ad utilizzare messaggi fraudolenti per impossessarsi di dati sensibili della vittima che subirà così un danno decisamente importante alla propria privacy, poiché in caso di successo i truffatori avranno pieno accesso a tutta la sua vita digitale tramite la sua identità.

Anche in Italia purtroppo il fenomeno si sta diffondendo e molti utenti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi su WhatsApp che ovviamente sono il preludio a un tentativo di truffa in piena regola, vediamo un esempio insieme per imparare a riconoscere il pericolo.

Il messaggio truffaldino

Come potete leggere dal messaggio riportato in alto queste truffe esordiscono con dei banali messaggi in chat che portano una richiesta di attenzione e di tempo, in caso di risposta però, questi lasceranno spazio a un tentativo di inganno in piena regola spinto da proposte lavorative molto convenienti o peggio ancora da ricatti, gli elementi per riconoscere una truffa però ci sono tutti, innanzitutto l’utilizzo di un prefisso decisamente poco comune che grazie agli strumenti di WhatsApp possiamo sapere provenire dal Sudafrica, per di più poi si tratterà di un numero di telefono non presente nella nostra lista contatti.

Se doveste notare tutti questi elementi insieme, probabilmente siete davanti a una truffa in piena regola, di conseguenza quello che dovete fare è bloccare immediatamente il contatto che vi ha scritto e segnalare tutto WhatsApp per i provvedimenti del caso.