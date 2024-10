Apple è pronta a lanciare il nuovo aggiornamento iOS 18.1. Insieme a iPadOS 18.1 e macOS 15.1, previsto per il 28 ottobre. Questi aggiornamenti segnano l’arrivo di AppleIntelligence. La nuova piattaforma di intelligenza artificiale della società. Attualmente ancora in fase di test, il rilascio è stato posticipato di alcune settimane rispetto alla data inizialmente annunciata. Proprio come riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman. La decisione, secondo quanto riferito, è stata presa per garantire una transizione senza intoppi e per permettere ai server cloud di Apple di supportare l’aumento di traffico previsto con l’introduzione della nuova tecnologia.

Apple Intelligence: le novità principali

In questa prima fase però, le funzionalità di Apple-Intelligence saranno accessibili esclusivamente negli Stati Uniti, e solo per dispositivi selezionati. L’accesso è infatti riservato agli iPhone 15 Pro e iPhone16. Così come agli iPad e ai Mac dotati di processori M1 e versioni successive. Mentre i modelli meno recenti, tra cui iPhone15 e iPhone15Plus, saranno esclusi. A partire da dicembre, con l’aggiornamento iOS18.2, Apple Intelligence dovrebbe espandersi in altri paesi anglofoni come Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito. Solo a partire dal 2025 sarà disponibile in nuove lingue, inclusi italiano, cinese e giapponese. Ma il rilascio in Europa potrebbe subire ulteriori ritardi per via delle normative del Digital Markets Act (DMA).

Insomma con l’arrivo della piattaforma Intelligence, gli utenti avranno accesso a strumenti innovativi per la scrittura e la gestione delle informazioni. Tra le funzionalità previste ci sono opzioni di riscrittura, riepilogo e correzione dei testi. Mentre Siri riceverà un’interfaccia migliorata che gli permetterà di offrire una gestione più efficace delle app. Sarà anche disponibile una nuova funzione di notifica per app di messaggistica e posta elettronica. Oltre a un’opzione di “pulizia” nelle immagini, che consentirà di rimuovere dettagli indesiderati dalle foto utilizzando l’ IA.

Anche l’app Mail riceverà un aggiornamento completo, con un design rinnovato e nuove modalità di categorizzazione. Così come una funzione per la gestione dei dispositivi domestici smart, come i robot aspirapolvere.

Insomma, l’ introduzione di AppleIntelligence rappresenta solo l’inizio di una lunga serie di innovazioni. In cui l’azienda prevede di continuare ad arricchire Siri e altre applicazioni con capacità avanzate nei mesi e anni a venire.