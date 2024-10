Smart aggiorna i suoi modelli elettrici: più comfort e personalizzazione

Smart ha rilasciato il suo sesto aggiornamento Over-the-air (OTA) per i modelli elettrici #1 e #3, continuando ad arricchire l’esperienza digitale dei suoi clienti. L’aggiornamento, iniziato a metà ottobre 2024, si concentra su un miglioramento del comfort di guida e della personalizzazione. Una delle novità più interessanti è l’introduzione del “Drive Setup Button”, un’interfaccia che permette al conducente di richiamare rapidamente le sue impostazioni preferite. Come può rendere l’esperienza di guida più intuitiva? Grazie a questa funzione, l’automobilista può gestire vari parametri, dalla Rigenerazione Energetica al Lane Assist, fino al Lane Change Assist e all’Avviso del Limite di Velocità.

L’obiettivo di questo aggiornamento è chiaramente quello di rendere la guida più semplice e sicura. Ma non è tutto. Smart ha introdotto anche la funzionalità “Send to Car”, che consente agli utenti di programmare anticipatamente le soste di ricarica. Questo strumento si collega direttamente all’applicazione Hello smart, permettendo di inviare al sistema di navigazione del veicolo le coordinate delle stazioni di ricarica prima della partenza.

Comfort e nuove funzionalità per un’esperienza Smart su misura

L’aggiornamento Smart non si ferma al solo aspetto tecnologico, ma guarda anche al comfort fisico dei conducenti. La nuova funzione “Easy Entry/Exit” memorizza e ripristina la posizione preferita del sedile. Come funziona esattamente? È semplice: l’utente, tramite il pedale del freno, può attivare o disattivare la funzione, che regola automaticamente il sedile alla chiusura della portiera o alla pressione del pedale.

Il Head of Product Management di smart Europe, Xuan-Zheng Goh, ha sottolineato quanto il feedback dei clienti sia stato cruciale per lo sviluppo di queste innovazioni. Dal 2022, infatti, ogni aggiornamento OTA gratuito ha cercato di rispondere alle esigenze della community di smart. L’aggiornamento 1.5.0 include anche nuove opzioni per il comparto entertainment: il catalogo delle stazioni radio digitali è stato ampliato e le app di streaming musicale sono state potenziate. Il sistema di navigazione poi ha ricevuto un’ottimizzazione, con mappe migliorate e una ricerca dei punti di interesse più accurata. Per assistere gli utenti nell’installazione, la casa ha pubblicato un tutorial su YouTube che guida passo dopo passo all’utilizzo delle nuove funzionalità.