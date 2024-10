Samsung Galaxy S25: questi sono i nuovi colori in arrivo

Mentre l’uscita ufficiale della nuova serie Galaxy S25 di Samsung è ancora lontana, emergono i primi dettagli sulle colorazioni dei modelli di punta, grazie a indiscrezioni del leaker, Ross Young, noto per le sue fonti attendibili. Le varianti di colore trapelate non sono ancora definitive e non includono le possibili esclusive online, ma offrono già una panoramica interessante su come potrebbero apparire i nuovi Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, con sensibili differenze anche rispetto alla gamma Galaxy S24.

Galaxy S25 e S25 Plus: nuove tonalità che si fanno notare

Il Galaxy S25 standard potrebbe presentarsi in quattro colori nuovi e molto interessanti: Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue e Sparkling Green. Una scelta sorprendente è l’assenza, per ora, di una variante in nero, da sempre una delle opzioni più gettonate di Samsung. La versione Galaxy S25 Plus, invece, includerebbe anche Midnight Black tra le opzioni, un classico intramontabile per chi preferisce eleganza e semplicità.

Le tonalità Sparkling Blue e Sparkling Green rappresentano una novità interessante, con un effetto brillante che sembra pensato per dare un tocco di originalità e dinamismo a questi modelli, distinguendoli dunque dai Galaxy S24.

Galaxy S25 Ultra: stile ed eleganza in chiave “Titanium”

Per il Galaxy S25 Ultra, Samsung pare puntare su un look più sofisticato con quattro varianti in titanio: Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray e Titanium Silver. Un cambiamento significativo potrebbe essere l’eliminazione del giallo titanio in favore di un argento raffinato, che garantirebbe un aspetto sobrio e professionale. Inoltre, la scelta di un Titanium Blue al posto del viola sembra un’alternativa a tratti scontata ma anche logica, consentendo al pubblico comunque la possibilità di scegliere tra colori neutri e originali.

Non è escluso che Samsung presenti in seguito colorazioni aggiuntive, vendute esclusivamente online, per aggiungere ulteriori opzioni personalizzate ai modelli Ultra.