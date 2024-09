CUPRA Terramar: il nuovo SUV ibrido che ridefinisce il segmento

CUPRA ha svelato ufficialmente il suo nuovo SUV, Terramar, un modello fondamentale per l’espansione del marchio spagnolo. Progettato a Barcellona e prodotto in Ungheria, Terramar si distingue per il suo design audace e le tecnologie avanzate. Ma riuscirà a conquistare il mercato dei SUV sportivi?

Terramar si presenta con dimensioni compatte e un design che cattura lo sguardo. Il frontale “shark nose” ha gruppi ottici a tre triangoli e proiettori LED Matrix. Il logo CUPRA, integrato e illuminato tra i fari posteriori dimostra quanto la società abbia prestato attenzioni ai dettagli. Terramar è disponibile in nove colorazioni e ha cerchi da 18 a 20″. Gli interni, dal look tecnologico, includono un virtual cockpit da 10,25″ e un sistema di infotainment con ulteriore schermo avanzato da 12,9″. Non mancano un Head-Up Display, supporto a Apple CarPlay e Android Auto, e un sistema audio Sennheiser con 12 altoparlanti. Il prezzo di Terramar parte da 42.250 euro per la versione mild hybrid. La limited edition “America’s Cup” dona invece finiture esclusive. I prezzi qua partono da 59.550 euro. Sarà Terramar il prossimo grande successo di CUPRA? La risposta arriverà presto sulle strade.

Motorizzazioni diverse per il SUV CUPRA Terramar

CUPRA presenta molteplici opzioni a livello motore. Ci sono motorizzazioni benzina, mild hybrid e plug-in hybrid per Terramar. Il motore mild hybrid, la vera chicca, è da 150 CV e combina efficienza e prestazioni. Questa tipologia apporta un’accelerazione 0-100 km/h in 9,3 secondi. La versione plug-in hybrid VZ invece è da 272 CV. Il pacco batterie in tal caso è da 19,7 kWh e promette oltre 100 km di autonomia in modalità solo elettrica. Questa raggiunge poi una velocità importante di 215 km/h e, schiacciando il pedale, accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi. La piattaforma MQB Evo garantisce una guida dinamica, con sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori. Il sistema di trazione, in più integrale, divide la potenza in base alla dinamica di guida.

Terramar Cupra è dotato poi di controllo dinamico dell’assetto di nuova generazione, che permette di selezionare diversi profili di guida, tra cui Comfort, Performance e Offroad. I sistemi di assistenza alla guida includono Adaptive Cruise Control, Travel Assist e Side and Exit Assist, per una guida sicura e confortevole.