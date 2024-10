Al giorno d’oggi gli utenti sono sempre alla ricerca di offerte di rete mobile estremamente convenienti e che possano includere a basso costo una quantità considerevole di giga per navigare in libertà. La proposta è quanto mai variegata e, tra gli operatori telefonici più apprezzati del momento, c’è senz’altro Very Mobile. L’operatore telefonico virtuale in questione, infatti, propone spesso tante offerte di rilievo, tutte dal costo contenuto e con tanto da offrire.

Very Mobile spiazza gli utenti con le sue offerte di rete mobile favolose

Gli utenti possono scegliere di passare all’operatore virtuale Very Mobile attivando una delle tantissime proposte super convenienti al momento disponibili. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore in questione è uno dei più apprezzati del momento, proprio grazie alla sua proposta variegata e conveniente. Sono al momento disponibili all’attivazione tante offerte di rete mobile come sempre a basso costo.

Tra queste, segnaliamo in primis quelle compatibili con la promo Giga x2. In questo caso, gli utenti potranno ottenere il doppio dei giga previsti. Una di queste offerte è ad esempio Very 4,99 Giga x2. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 20 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo, come suggerisce il nome, è di appena 4,99 euro al mese.

Sono poi disponibili anche offerte che arrivano ad includere una enorme quantità di giga per navigare. Tra queste, non possiamo non citare l’offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 Giga x2. In questo caso, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese addirittura fino a 150 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 4G. Il bundle dell’offerta include poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati sempre verso tutti i numeri. Gli utenti potranno scegliere come metodo di pagamento Ricarica Automatica e dovranno pagare un importo di 4,99 euro al mese.