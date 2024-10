L’obiettivo degli appassionati adesso è quello di conoscere al meglio quali sono le vere capacità degli smartphone Android che avranno al loro interno il nuovo processore Snapdragon 8 Elite. Una delle prime serie ad arrivare con il potente chip a bordo, sarà quella di Xiaomi, di cui nelle ultime ore sono venuti fuori nuovi dettagli in merito. L’azienda ha infatti appena rilasciato le immagini ufficiali dei suoi nuovi smartphone, Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, permettendo dunque al pubblico di assaporare un’anteprima del design che caratterizzerà entrambi i modelli.

Quelle che sembrano essere immagini stampa, sono comparse improvvisamente sul web. A pubblicarle è stato l’account Weibo della società che indirettamente ha confermato dunque tantissime indiscrezioni che avevano avanzato ipotesi sulle specifiche estetiche dei prodotti. Ormai bisogna solo attendere il lancio ufficiale che a quanto pare è previsto per il prossimo 29 ottobre in Cina.

Xiaomi 15 compare nelle foto sul web: eccole qui in tutto il loro splendore

1 su 4

Dando uno sguardo alle foto, prima di Xiaomi 15 qui in alto e poi del 15 Pro in basso, si nota come entrambi i modelli mantengano l’inconfondibile modulo fotocamera posteriore quadrato, già presente infatti nelle generazioni precedenti. Tuttavia, c’è una novità: il flash LED è ora posizionato all’esterno del modulo, una scelta che conferisce un tocco moderno e diverso al design familiare. Se c’è qualcosa che differenzia il design rispetto all’anno scorso è l’aggiunta di un modulo laser per l’autofocus oltre alla scelta di spostare fuori il flash LED rispetto al passato.

Dando uno sguardo a quelle che sono le principali specifiche tecniche, non si può parlare che della grande compattezza del nuovo modello Xiaomi 15. Questo infatti si presenta con un display da 6,36 pollici, davvero perfetto per chi cerca un dispositivo più semplice da tenere in mano grazie alla sua ergonomia.

1 su 4

Va segnalata anche la presenta del nuovo lettore di impronte digitali a ultrasuoni: è con questo che gli utenti possono avere un accesso più veloce al dispositivo, dimezzandolo. La batteria consente di avere un’ottima autonomia con i suoi 5.500 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 90W via cavo e 50W wireless. Il nuovo Xiaomi 15 Pro mostra fin da subito il suo design elegante , soprattutto grazie al suo grande display AMOLED quad-curved da 6,78 pollici, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Sarà disponibile anche con un’inedita colorazione verde, oltre ai classici nero, bianco e argento. Grazie alla batteria da 6.000 mAh, il 15 Pro consente di avere un’autonomia pazzesca e permette anche la ricarica rapida a 90W via cavo, 80W wireless e 10W di ricarica inversa.