Samsung ha creduto fortemente negli smartphone pieghevoli e il lancio dei Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip ne è la dimostrazione. I due device foldable sono ormai alla sesta generazione, a conferma che il mercato è interessato a questi dispositivi con schermo pieghevole.

Tuttavia, Samsung vuole andare oltre ed espandere ulteriormente il settore. La conferma arriva da due nuovi brevetti depositati dal gigante coreano. Grazie agli sforzi di David di @xleaks7 in collaborazione con VeePN possiamo dare uno sguardo in anteprima alle invenzioni del brand.

L’azienda si sta concentrando su due modelli in particolare, un smartphone caratterizzato da uno display arrotolabile e uno tri-fold. In entrambi i casi, si tratta di design innovativi, pensati per combinare la flessibilità e le funzionalità avanzate.

Samsung pensa al futuro degli smartphone pieghevoli con un tri-fold e uno smartphone con display arrotolabile.

Ricordiamo che aver depositato un brevetto non necessariamente significa che l’azienda stia effettivamente lavorando su un prototipo. Con questa mossa, Samsung vuole proteggere la proprietà intellettuale relativa al funzionamento delle meccaniche che regolano l’apertura e chiusura dei pannelli.

Infatti, che venga arrotolato o che si pieghi tre volte, i foldable immaginati da Samsung sono pensati per garantire una superficie ampia agli utenti. In entrambi i casi, la superficie utile per utilizzare i device diventa molto più grande rispetto a quella originale, consentendo un utilizzo migliore dello smartphone.

Per arrivare a progettare i due foldable, Samsung ha dovuto ideare dei sistemi di apertura e chiusura inediti. Per il tri-fold, l’azienda si affida ad una cerniera consente al telefono di piegarsi in due punti. Per quanto riguarda il rollable, lo schermo scorre verso l’alto, ampliando la superficie del display di un device altrimenti molto compatto.

In generale, possiamo immaginare questi due device come delle evoluzioni dell’attuale gamma Galaxy Z Fold e Flip. Infatti, i design ricordano molto quelli dei due smartphone pieghevoli ma integrando funzionalità evolute. Non resta che attendere le mosse di Samsung per capire se questi dispositivi vedranno mai la luce o se resteranno solo delle idee.