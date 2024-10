Pochi giorni ci separano ormai da quello che sarà il lancio ufficiale del nuovo Ryzen 7 9800X3D. Per chi non lo sapesse, il debutto è stato fissato dall’azienda per il 7 novembre 2024 e non possiamo non nascondere che c’è davvero moltissima attesa.

Nonostante manchi davvero poco, nelle scorse ore è emersa sul web un’importante indiscrezione relativa al prossimo processore per PC gaming. Sarà all’altezza delle aspettative? Scopriamolo nel corso di questo articolo maggiori dettagli sulle indiscrezioni emerse nelle scorse ore.

Ryzen 7 9800X3D: emerse alcune informazioni

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale del processore per PC dedicato al gaming. Nel frattempo, però, non mancano informazioni che riducono l’attesa svelando quelle che potrebbero essere alcune delle caratteristiche che lo contraddistingueranno.

Che cosa sarà emerso dalla recente indiscrezione? Stando alle informazioni diffuse, il nuovo processore sarà leggermente più veloce del Ryzen 7 7800X3D. L’indiscrezione diffusa parlerebbe infatti di una percentuale pari all’8% soltanto. Un dato che potrebbe dunque deludere tantissimi utenti che si aspettavano un prodotto con potenzialità inevitabilmente superiori.

Notizia differente per quanto riguarda prestazioni multi-thread. A tal proposito, infatti, le informazioni fanno emergere che il nuovo processore Ryzen avrà prestazioni multi-thread buone grazie ad una velocità superiore del 15%. Tra le caratteristiche tecniche che sono trapelate grazie alle ultime informazioni diffuse non mancano quelle relative agli 8 core e 16 thread e una frequenza di boost massima di 5,2 GHz. Quel che sappiamo è anche che il nuovo processore Ryzen 7 9800X3D disporrà del supporto per memorie DDR5-6000.

Chiaramente, quando le case costruttrici decidono di lanciare sul mercato nuovi prodotti le aspettative degli utenti sono sempre alte. A tal proposito, infatti, essendo che stiamo parlando di un processore dedicato ai PC per gaming le aspettative sono del tutto elevate. Ci chiediamo dunque se gli utenti saranno soddisfatti del fatto che il nuovo processore sarà solamente l’8% più veloce del Ryzen 7 7800X3D.