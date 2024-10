Offerte sul Play Store: 10 app gratis solo oggi su Android

Per chi aspettava il ritorno di tante nuove offerte all’interno del Play Store, sembra essere arrivato il momento. Secondo quanto riportato infatti solo per gli utenti Android, le prossime ore saranno frutto di grande divertimento grazie alla promozione disponibile nel celebre market di Google.

Anche oggi infatti sono disponibili dei contenuti a pagamento che possono essere scaricati senza pagare e dunque totalmente gratis. Questi fanno parte del Play Store e sono rappresentati da giochi ed applicazioni di vario genere, alcuni di questi anche molto richiesti e blasonati. L’opportunità vale solo per oggi e in alcuni casi i contenuti potrebbero tornare a pagamento anche dopo qualche ora. Consigliamo pertanto di cominciare subito con il download per non restare con le mani vuote anche in questo caso. In basso ci sono tutte le informazioni del caso e tutti i link diretti.

Play Store in festa ma solo oggi: gli utenti Android hanno questi titoli a pagamento gratis

Proseguire verso il download di tutti questi titoli che ci sono nella lista sottostante è un gioco da ragazzi. Chi è interessato ad almeno un’applicazione o a un gioco presente nell’elenco, deve solo ed esclusivamente cliccarci sopra. Per chi non se ne fosse accorto infatti in corrispondenza dei nomi sono stati inclusi anche i link diretti al market di Google, in modo da garantire a tutti la possibilità di scaricare facilmente ogni contenuto. Una volta scelto ed effettuato il clic, si verrà portati direttamente all’interno del Play Store dove bisognerà solo cliccare sul tasto dedicato. Ecco la lista al completo con tutti i link: