Google ha introdotto una nuova e interessante funzionalità per la versione web di Google Foto. Essa consente agli utenti di caricare automaticamente immagini e video da cartelle selezionate del proprio computer. Tale novità rappresenta un passo avanti importante nella gestione dei contenuti multimediali. Poiché semplifica notevolmente il processo di backup. Con lo sviluppo di questa funzione, ora si possono scegliere facilmente quali cartelle sincronizzare, semplicemente visitando il sito photos.google.com. Quindi non è più necessario installare software extra. Cosa che rappresenta un vantaggio notevole per chi preferisce mantenere il proprio computer il più leggero possibile.

Google Foto: un’ alternativa leggera al software desktop

Il funzionamento di questo nuovo sistema è piuttosto intuitivo. Una volta che l’utente ha selezionato le cartelle desiderate, Google Foto controllerà automaticamente la presenza di nuovi file ad ogni accesso al sito. Ogni volta che ci si connette, il sistema eseguirà una scansione delle cartelle scelte. Caricando così qualsiasi nuova immagine o video presenti. Per attivare questa funzionalità, basta selezionare l’opzione “Backup cartelle” dal menu di caricamento. In questo modo Google potrà gestire il processo di backup. Ciò senza richiedere ulteriori interventi manuali.

Tutto ciò si presenta come un’alternativa più leggera rispetto all’applicazione desktop di Google Drive. La quale spesso veniva utilizzata per lo stesso scopo. L’assenza di necessità di scaricare o installare software aggiuntivi rende questa opzione particolarmente attraente. Soprattutto per gli utenti meno esperti o per coloro che desiderano una soluzione senza complicazioni.

Ad ogni modo tale opzione è attualmente in fase di rilascio graduale. Infatti, per il momento, si avrà accesso solamente attraverso la versione web di Google Foto. Dunque, per chi è alla ricerca di un sistema di backup efficiente e senza fronzoli, questa innovazione rappresenta un’ottima scelta. Essa semplifica il processo di salvataggio delle immagini. Ma offre anche la tranquillità di sapere che i propri ricordi digitali sono al sicuro.