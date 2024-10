WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzionalità. Quest’ultima permetterà agli utenti di salvare e gestire i propri contatti direttamente all’interno dell’app. In questo modo la piattaforma offre una maggiore autonomia rispetto alla rubrica tradizionalmente. quest’ultima, infatti, è legata al dispositivo usato. Il vero punto di forza di questa innovazione è il sistema di archiviazione cloud avanzato che WhatsApp ha sviluppato. Quest’ultimo conserva le informazioni in forma crittografata, assicurando livelli superiori di privacy e sicurezza.

WhatsApp: nuovo elenco per i contatti

Gli ingegneri di Meta hanno dichiarato che la nuova funzionalità consente agli utenti di creare e personalizzare una nuova rubrica. Ciò avverrà direttamente all’interno di WhatsApp. Inoltre, la piattaforma offrirà la possibilità di effettuare una sincronizzazione automatica. Quest’ultima avverrà su tutti i dispositivi collegati allo stesso profilo. Si tratta di un’opzione molto utile.

Gli utenti potranno organizzare i contatti in modo separato per ogni account. Inoltre, nel caso in cui lo smartphone viene perso o sostituito, la rubrica può essere ripristinata. Ciò sarà possibile con un semplice clic, grazie alla sincronizzazione cloud.

La base di tale sistema è l’architettura crittografica denominata Identity Proof Linked Storage (IPLS). Quest’ultima è sviluppata da WhatsApp. Il suo scopo è di fornire la massima protezione dei dati. Alcuni esperti esterni hanno effettuato rigorose verifiche di sicurezza sul sistema. Tra cui il NCC Group Cryptography Services. Quando un nuovo contatto viene aggiunto viene generato un codice univoco crittografato, associato al contatto stesso. Quest’ultimo viene poi memorizzato in modo sicuro sul dispositivo. Per accedere o recuperare tali dati, l’utente deve superare una procedura di autenticazione. Quest’ultima avverrà tramite password, codice o impronta digitale.

WhatsApp ha inoltre stretto una collaborazione con Cloudflare. Tale partnership ha lo scopo di migliorare l’affidabilità del sistema IPLS. Ogni qualvolta un contatto viene aggiunto o modificato, il sistema genera una firma digitale. Sarà quest’ultima ad impedire qualsiasi tentativo di alterazione non autorizzata dei dati.