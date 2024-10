Uno dei progetti sui quali Apple si trova attualmente impegnata riguarda un’app che potrebbe aiutare gli utenti a tenere sotto controllo la glicemia. L’attenzione del colosso nei confronti di nuove soluzioni tramite le quali poter offrire agli utenti validi strumenti con cui poter monitorare le loro condizioni di salute è ormai cosa nota, così come è nota la volontà di implementare su Apple Watch un sensore non invasivo che consenta, appunto, di misurare la glicemia.

Pur essendo ancora lontana dalla messa a punto del sensore in questione, secondo Mark Gurman, Apple sarebbe comunque a lavoro su una nuova applicazione che sarebbe stata già testata da alcuni dipendenti.

Apple e il sensore per misurare la glicemia: l’attesa è ancora lunga

Prima di poter assistere all’arrivo di un Apple Watch in grado di misurare la glicemia degli utenti che lo indossano potrebbe passare non poco tempo. Apple da parecchi anni mira a realizzare un sensore in grado di introdurre la funzione sui suoi smartwatch ma i risultati fino ad ora ottenuti non sembrerebbero essere stati all’altezza del compito. Soltanto di recente il colosso avrebbe dedicato il suo impegno a una nuova idea, ma anche questa potrebbe essere resa ufficiale soltanto in futuro.

Mark Gurman parla, infatti, di un’applicazione il cui rilascio non avverrà in tempi brevi ma che sarebbe già stata testata da alcuni dipendenti, i quali grazie a tale novità avrebbero modo di monitorare le loro condizioni di salute tenendo conto soprattutto della possibilità di sviluppare il diabete. Senza alcun dubbio l’app avrà lo scopo di supportare, in futuro, la funzione svolta dal sensore destinato a misurare la glicemia.

Apple impiegherà ancora parecchio tempo nella sua realizzazione ma l’obiettivo potrebbe offrire un supporto non indifferente agli utenti, i quali avrebbero a disposizione uno strumento comodo e pratico tramite il quale poter conoscere in tempo reale i livelli di glucosio presenti nel sangue e monitorare, quindi, il loro stato di salute.