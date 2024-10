Una parte fondamentale per quanto riguarda la vita digitale di ognuno di noi è rappresentata senza alcun dubbio dalla promozione che decidiamo di attivare sul nostro numero di telefono e dalle sue caratteristiche, queste ultime sono fondamentali dal momento che ci permettono di sfruttare appieno il potenziale del nostro smartphone, mantenendoci connessi con tutto il mondo intorno a noi.

Attivare dunque la promozione giusta e più adatta alle nostre esigenze è senza alcun dubbio indispensabile per consentirci di vivere un’esperienza d’uso appagante e soddisfacente e soprattutto adatta a quelle che sono le nostre esigenze in termini di giga, minuti ed SMS.

Se dunque siete in procinto di attivare una nuova promozione sul vostro smartphone, ovviamente un operatore che senza alcun dubbio va preso in considerazione è ho. Mobile, Quest’ultimo recentemente ha aggiornato il proprio catalogo, includendo una promozione speciale che a meno di 10 € vi offre tutto ciò di cui avete bisogno con anche il 5G incluso nel prezzo.

Tutto quello che serve

La promozione in questione garantisce a 9,99 € al mese 200 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, in più potrete scegliere se attivare una Sim fisica o una eSIM, nel caso il vostro smartphone la supporti, con un costo di attivazione di 2,92 € ma solo se effettuerete la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di questo elenco: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.

Nel caso invece attiviate un nuovo numero o effettuiate la portabilità da un provider che non è incluso in questo elenco il costo salirà a 29,90 euro.