Al giorno d’oggi gli utenti difficilmente hanno all’interno della propria abitazione una aspirapolvere con filo, infatti è divenuta ormai indispensabile l’aspirapolvere senza fili, essendo disponibili sul mercato modelli assolutamente in grado di soddisfare tutte le richieste dei consumatori, sia in termini di prestazioni che di prezzo finale di vendita.

Su Amazon in questi giorni è possibile pensare di acquistare un modello molto economico, realizzato da Yisora, azienda che negli ultimi anni è cresciuta molto sul noto store di e-commerce, tanto da arrivare ad essere una delle più richieste e desiderate dal pubblico. Il modello presenta una batteria, completamente removibile, da 2200mAh, che dati alla mano può garantire fino a 40 minuti di autonomia, e potenza di aspirazione di 20KPa (175W), più che sufficiente per aspirare anche lo sporco più ostinato.

Aspirapolvere senza fili in promozione su Amazon

Mettere le mani su un aspirapolvere senza fili non richiede al giorno d’oggi un investimento troppo elevato, anche grazie ad Amazon che è sempre pronta a garantire un risparmio superiore al normale. Una delle ultime occasioni, di cui vi stiamo parlando nell’articolo, prevede la possibilità di mettere le mani su un prodotto di ottimo livello con una spesa finale di soli 89 euro. L’ordine può essere completato al seguente link.

All’interno della confezione l’utente si ritrova una buona dotazione di accessori, in primis la presenza di una coppia di filtri, utilissimi per una pulizia sul medio-lungo periodo, una spazzola per divani o superfici morbide, un tubo per la pulizia di spazi estremamente ristretti, ed un accessorio aggiuntivo. La spazzola principale, come siamo abituati nell’ultimo periodo, prevede la presenza di luci LED che vanno ad illuminare direttamente l’area anteriore alla pulizia, facilitando la visione dello sporco da raccogliere a tutti gli effetti.