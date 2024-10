Ogni tanto, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano cercano di far tornare i propri ex clienti proponendo l’attivazione di tante offerte di rilievo. Questa volta, però, l’operatore telefonico WindTre ha davvero esagerato. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo ai suoi ex clienti l’attivazione di un’offerta mobile che lascia davvero senza parole per tutto quello che ha da offrire, ovvero l’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XXS 5G. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

WindTre tenta i suoi ex clienti a tornare con una nuova offerta shock

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti del noto operatore telefonico italiano WindTre potranno tornare attivando un’offerta mobile che lascia letteralmente senza parole. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 200 XXS 5G. Quest’ultima, come lascia intuire il nome, arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati ma non solo.

Questi ultimi sono infatti validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta continua poi a stupire. Gli utenti avranno infatti a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Ma la cosa più sorprendente di questa offerta è il prezzo.

Nonostante ci siano a disposizione tutte queste cose, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo davvero molto basso di soli 4,99 euro al mese. Gli utenti potranno inoltre scegliere di pagare sia tramite credito residuo sia scegliendo il metodo di pagamento automatico Easy Pay. In alcuni casi, l’operatore sta anche proponendo gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. L’operatore sta avvisando i suoi ex clienti interessati tramite una apposita campagna SMS. Su alcuni messaggi, è presente come ultima data disponibile il 28 ottobre 2024. Tuttavia, si tratta di messaggi personalizzati, quindi è probabile che questa data cambi da cliente a cliente.