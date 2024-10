Xiaomi si prepara a presentare il nuovo top di gamma della serie 15. In particolare attraverso un evento fissato per il 29 ottobre, che potrebbe includere anche il tanto atteso Xiaomi15 Ultra. Anche se alcune fonti ipotizzano che l’azienda cinese potrebbe posticipare il lancio a febbraio 2025, le indiscrezioni hanno già sollevato molta curiosità. Soprattutto sul comparto fotografico. I primi dettagli sul dispositivo offrono uno sguardo su un design imponente e un sistema di fotocamere di alta qualità. Si vocifera infatti la presenza di quattro sensori, con tre fotocamere da 50MP ciascuna e un teleobiettivo da ben 200MP. Il design, secondo le immagini trapelate, mostra linee innovative e un’estetica audace. Arricchita da particolari dettagli che puntano a rendere Xiaomi 15Ultra un dispositivo fuori dagli schemi.

Xiaomi 15 Ultra: specifiche tecniche di alto livello e un display che non passa inosservato

Le informazioni raccomandate rivelano un modulo fotografico esteticamente rilevante e circolare. In collaborazione con Leica è posizionato sulla parte superiore sinistra. La vera novità però si trova nell’angolo destro. Qui troviamo un sensore periscopico da 200MP con zoom ottico 4.3x e apertura f/2.6. Il quale potrebbe garantire scatti di alta qualità anche a grandi distanze. A fare da cornice alla fotocamera ci sono i LED per il flash, posizionati orizzontalmente. Mentre il marchio Xiaomi è posizionato in verticale nella parte inferiore sinistra.

Il dispositivo.dovrebbe essere disponibile nei colori Nero e Bianco. Oltre che includere un display LTPO da 6,7 pollici curvo ai bordi, con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Al cuore di Xiaomi 15 Ultra troviamo lo Snapdragon 8 Elite. In grado di garantire prestazioni all’altezza di un cellulare di fascia alta. Per quanto riguarda l’autonomia, si parla di una batteria da 6000mAh, con ricarica cablata da 90W e wireless da 80W. Promettendo lunghe ore di utilizzo senza frequenti soste per la ricarica. Il sistema operativo sarà basato su HyperOS 2. Una personalizzazione di Android 15, studiata per offrire fluidità e risposte rapide.

Con queste premesse, Xiaomi 15 Ultra potrebbe rappresentare una delle proposte più avanzate della casa cinese. In attesa della presentazione ufficiale, il dispositivo si profila come un modello ambizioso. Uno smartphone che punta a distinguersi sia per l’estetica sia per le performance fotografiche. Confermando Xiaomi tra i leader dell’innovazione nel mercato attuale