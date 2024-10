OnePlus 13 avrà un'arma segreta per battere iPhone 16 Pro

Le chiacchiere che stanno contraddistinguendo ultimamente l’ambiente smartphone riguardano ovviamente i prodotti in arrivo dal mercato cinese. Stando a quanto riportato uno dei più attesi è OnePlus 13, atteso sul mercato nelle prossime settimane.

I rumor promettono che questo dispositivo mobile introdurrà importanti novità, soprattutto per quanto riguarda la batteria e la velocità di ricarica. Secondo le indiscrezioni che sono trapelate ultimamente, il nuovo nato di casa OnePlus potrebbe essere equipaggiato con una batteria davvero molto capiente e contraddistinta da una nuova tecnologia. Un occhio di riguardo da parte dell’azienda è stato posto anche sulla velocità di ricarica.

OnePlus 13 arriverà con una super batteria e con una velocità di ricarica fulminea

Stando a quanto riportato, la batteria del nuovo OnePlus 13 sarà da 6.000 mAh. In questo caso risulterà una delle più grandi disponibili tra gli smartphone di fascia alta. Questo lo renderebbe uno dei telefoni con la migliore durata, superando anche il suo predecessore, il OnePlus 12 che era stato già molto apprezzato.

Il miglioramento sarà garantito dall’idea di produrre una batteria a base di anodo di silicio. Questa è una tecnologia che si distingue per la sua superiorità rispetto alle tradizionali batterie a base agli ioni di litio. Le batterie al silicio possono infatti immagazzinare più energia nello stesso spazio. Questo aspetto garantisce quindi una durata maggiore senza aumentare eccessivamente le dimensioni del dispositivo. Tale innovazione dunque potrebbe consentire al OnePlus 13 di offrire una durata della batteria notevole.

Un altro punto di forza per il brand è certamente la velocità di ricarica. Stando a quanto emerso in queste ore, si prevede che OnePlus 13 manterrà la stessa velocità di ricarica rapida del modello cinese, ossia 100W. In più per il mercato globale, ci si aspetta che il dispositivo venga lanciato con una ricarica rapida da 80W. È da tener conto che lo stesso fu fatto anche in occasione del lancio dell’attuale OnePlus 12. Questo significa che, sebbene la capacità della batteria sia maggiore, il tempo di ricarica dovrebbe rimanere competitivo: si parla di circa 37 minuti per una ricarica completa.

È confermata inoltre anche la ricarica wireless a 50W che permetterà di caricare il dispositivo senza fili in tempi molto rapidi. Ovviamente persiste una condizione: bisogna utilizzare il caricatore proprietario di OnePlus.