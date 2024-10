Iliad supera TIM e Vodafone con 3 offerte fino a 250 GB in 5G

Per Iliad il momento sembra più che prolifico, visto che le sue offerte stanno andando alla grande. Il merito è anche del ritorno di una soluzione come la Flash 150, la quale è ritornata appositamente per battere la concorrenza proponendosi ad un prezzo più basso del solito.

Quando è tornata la prima offerta lanciata da Iliad, qualcuno credeva che il gestore non avesse più idee, salvo poi ricredersi subito dopo il lancio di alcune proposte totalmente diverse. Ad oggi, quello stesso modus operandi è stato mantenuto dall’azienda, che infatti ha deciso di riproporre, durante il mese di ottobre, la sua tanto amata Flash 150. Questa offerta, che include tanti contenuti, vanta un prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre e permette di sottoscriverla anche a coloro che sono già clienti Iliad. La condizione è chiara: devono avere un’offerta con un prezzo inferiore. Al suo interno troviamo minuti illimitati verso chiunque, SMS illimitati e 150 GB in 4G per Internet.

Iliad non è solo la Flash 150: ecco anche le altre due promo

Per Iliad il momento è buono e lo dimostrano i dati raccolti grazie alle sottoscrizioni delle due offerte della linea Giga. Sia la Giga 180 che la Giga 250 hanno a bordo minuti e messaggi senza limiti, proprio come la Flash 150. La differenza tra le due è che la prima, per 9,99 € al mese, offre 180 giga in 5G, mentre la seconda ne offre 250 in 5G per 11,99 € al mese.

Quello che molti utenti non sanno è che scegliendo un’offerta mobile di Iliad, si può avere anche uno sconto nel caso in cui si necessiti di un abbonamento domestico con fibra ottica. Sembra tutto perfetto ma bisogna rispettare una condizione: l’offerta Iliad mobile che l’utente titolare del contratto deve avere, non deve avere un prezzo inferiore ai 9,99 € al mese. Sarà proprio in quel caso che il prezzo dell’abbonamento in fibra ottica scenderà a 19,99 €.