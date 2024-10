Iliad: oltre alla FLASH 150 ci sono altre due offerte con il 5G

Se alcuni utenti ancora non sanno cosa significa avere Iliad a disposizione, dovrebbero dare subito un’occhiata al sito ufficiale, che risulta molto esplicativo in merito. Stando a quanto riportato, gli utenti sono ormai andati ben oltre gli 11 milioni e si punta a nuovi traguardi, chiaramente con l’ausilio di offerte che spesso e volentieri provengono anche dal passato recente del gestore. In questo momento ci sono tre offerte che sono imbattibili e sono tutte e tre disponibili sul sito ufficiale del gestore.

Iliad batte tutti e lo fa con le sue solite promozioni mostruose: ce ne sono tre davvero incredibili

Partendo dalla Flash 150, si può tranquillamente dire che si tratta della più conveniente in assoluto per via del suo prezzo di soli 7,99 € al mese. Ovviamente non mancano i contenuti all’interno: minuti senza limiti, SMS senza limiti e 150 giga in 4G.

Le altre due offerte hanno qualcosa in più e non solo per quanto riguarda il numero di contenuti. Il prezzo è superiore, ma anche le opportunità che forniscono, siccome entrambe permettono di accedere anche alla fibra ottica con uno sconto e, soprattutto, alla rete 5G senza pagamenti ulteriori.

La Giga 180 è una delle migliori sul mercato, dimostrato proprio dalla presenza di 180 giga con rete 5G disponibile ogni giorno. Anche qui, minuti e messaggi sono illimitati, ma il prezzo è superiore: 9,99 € al mese.

A chiudere c’è l’offerta che tutti reputano la regina degli ultimi mesi in casa Iliad, ovvero la Giga 250. Questa riesce a mettere in crisi tutti gli altri gestori, siccome permette di avere 250 giga in 5G ogni mese, oltre a minuti e messaggi senza limiti. Il prezzo è di 11,99 € e, come l’offerta precedente, permette di avere uno sconto sulla fibra ottica, che costerà 19,99 € invece di 24,99 €. Ricordiamo che questo privilegio spetta solo agli utenti che hanno già un’offerta mobile di Iliad che parte almeno da 9,99 € al mese.