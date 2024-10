Il noto amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha dichiarato durante un’intervista presso il WSJ Magazine di utilizzare tutti i prodotti Apple, ovviamente il suo compito a livello lavorativo è quello di testare personalmente quello che l’azienda produce sfruttando in modo importante l’ecosistema all’interno del quale è immerso costantemente, ovviamente sorge spontaneo chiedersi in che modo ciò sia possibile e come tutto ciò influirebbe nella routine di una persona normale, proviamo a immaginare un possibile scenario reale.

Una giornata nel mondo Apple

un eventuale giornata all’insegna dell’utilizzo del maggior numero possibile di prodotti Apple sicuramente inizierebbe con una sveglia su Apple Watch spenta tramite un’automazione di Apple Shortcuts, dopodiché si attiverebbero le Lucy tramite Apple home e si farebbe partire la musica in cucina su un HomePod mini tramite Apple Music, dopodiché si potrebbe sorseggiare un caffè controllando le notifiche su Apple iPhone delle quali potremmo leggere un riassunto tramite la funzionalità di Apple intelligence, una volta terminata la colazione inizierebbe la giornata lavorativa sul Mac studio, sbloccato tramite il sensore di impronte presente sulla magic keyboard e magari intrattenendo una riunione utilizzando un vecchio iPhone 13 Pro Max come webcam, ovviamente per l’audio ci penserebbero le AirPods Max e un iPad Pro con Apple Pencil per poter prendere appunti durante la riunione, durante la pausa pranzo poi si potrebbe utilizzare un MacBook Air per le questioni personali e il proprio intrattenimento e magari per controllare quanto presente all’interno del conto di risparmio Apple Card, una volta terminato il lavoro, si potrebbe mettere in carica il proprio iPhone 15 Pro su uno stand MagSafe e iniziare a preparare la cena magari seguendo una ricetta sul proprio iPad Pro mentre si ascolta musica con le AirPods Pro, per terminare la serata in famiglia poi si potrebbe decidere di guardare un contenuto su Apple TV+ tramite Apple TV 4K collegata ad una coppia di HomePod full size per l’audio, prima di addormentarsi si potrebbe guardare anche un contenuto direttamente su Vision Pro, in modo da poter stare distesi senza rimanere impalati davanti la televisione.

Questo è un possibile seppur evidentemente laborioso e obbligato scenario che vede l’utilizzo dell’intero ecosistema Apple nella propria abitazione, ovviamente viene spontaneo chiedersi se sia davvero così necessario utilizzare uno stile così capillare durante la propria giornata e se invece si possa fare a meno di qualche dispositivo e servizio in modo da non trasformare un bene comodo in un bene abusato.