CoopVoce batte Vodafone e Iliad: la EXTRA 300 costa pochissimo

Tutte le offerte che arrivano sono sempre vantaggiose ormai e su questo non ci piove. I gestori sanno perfettamente quali corde toccare quando decidono di rubare utenti agli altri operatori e anche questa volta c’è qualcuno che c’è riuscito meglio. CoopVoce è il chiaro esempio siccome le sue promo sono sempre indirizzate a tutti e non hanno particolari restrizioni. Oggi ce ne sono alcune sul sito ufficiale ma l’attenzione non poteva che spostarsi sulla nuova EXTRA 300.

Questa promo è stata vista anche nel passato recente ma il prezzo era nettamente più alto. Ora CoopVoce ha rimodulato il tutto consentendo agli utenti di pagare meno, addirittura una cifra sotto i 10 € mensili per sempre. Questa infatti è un’altra peculiarità importante del provider virtuale: le sue offerte hanno un prezzo che non scade mai e che non è soggetto ad alcuna rimodulazione come invece accade con Vodafone e TIM ad esempio. Proprio per questo potrebbe essere il momento giusto per scegliere il provider di Coop, il quale non terrà per sempre disponibile la EXTRA 300. Questa infatti scade proprio a fine mese e per chi la sceglie c’è anche un ulteriore regalo da non farsi scappare.

CoopVoce: la nuova EXTRA 300 è una grande sicurezza, ecco cosa include al suo interno

Il risparmio passa certamente attraverso CoopVoce, un gestore virtuale che negli anni ha acquisito un gran numero di utenti e anche tantissima esperienza. Stando a quanto riportato infatti sono moltissime le persone che si fidano di questa realtà, la quale ha ripristinato l’offerta migliore di sempre. La nuova EXTRA 300 diventa ancora più appetibile siccome a bassa ulteriormente il prezzo rispetto al passato. Se prima questa soluzione costava più di 10 €, oggi costa solo 9,90 € al mese per sempre per chi la sceglie.

Ci sono telefonate illimitate verso qualsiasi utente, 1000 SMS verso tutti e 300 giga in 4G per navigare in Internet. Chi la blocca entro il 27 ottobre può avere il primo mese gratis.