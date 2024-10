DJI Osmo Action 5 Pro è a tutti gli effetti l’action camera che può fungere da rivale diretta per GoPro, un prodotto completo, ricco di funzionalità di ultima generazione, migliorato sotto molteplici punti di vista, e soprattutto capace di incantare con una stabilizzazione che va oltre le più rosee aspettative. Vediamo il tutto meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design

Il design del DJI Osmo Action 5 Pro rimane sostanzialmente fedele ai modelli precedenti, con dimensioni di 70,5 x 44,2 x 32,8 millimetri e un peso di 146 grammi. Compatta, robusta e affidabile, può essere facilmente contenuta nel palmo di una mano. I materiali impiegati trasmettono una sensazione di solidità, mentre la finitura gommata resiste bene a sporco e impronte. La maggior parte della costruzione è in plastica, ma il grip è eccellente anche in condizioni di umidità, riducendo il rischio di scivolamenti durante l’uso.

Sul fronte, accanto al grande obiettivo circolare, si trova un piccolo display OLED quadrato da 1,46 pollici con risoluzione di 342 x 342 pixel e 331 ppi. Sul lato sinistro, c’è il tasto di accensione/spegnimento, che funge anche da Quick Select per un accesso rapido alle funzioni, insieme alla porta USB-C e allo slot per la microSD. A destra si trova l’alloggiamento della batteria, mentre sulla parte superiore è presente il tasto per la registrazione e lo scatto. Nella parte inferiore, invece, è disponibile il classico aggancio per action cam e un pratico supporto magnetico, che aumenta notevolmente la versatilità del dispositivo. La Osmo Action 5 Pro è impermeabile fino a 20 metri senza necessità di accessori aggiuntivi e può essere utilizzata in un intervallo di temperature da -20 a 45 gradi.

Hardware

Sulla parte frontale, il DJI Osmo Action 5 Pro è dotato di un sensore CMOS da 1/1,3 pollici, che offre un’ampiezza massima di ripresa di 155 gradi, con un’apertura di F2.8. La distanza di messa a fuoco varia da un minimo di 0,35 metri all’infinito. Gli utenti possono scegliere un intervallo ISO di 100–25600 per le foto e 100–51200 per i video, con velocità dell’otturatore che vanno da 1/8000 secondi a 30 secondi. È presente uno zoom digitale 2X, applicabile a foto e video, e la possibilità di scattare immagini da 40 megapixel.

Nella parte posteriore, si trova un display OLED da 2,5 pollici con risoluzione di 400 x 712 pixel e 326 ppi, capace di raggiungere una luminosità massima di 800 cd/m², ideale anche in piena luce solare. Anteriormente, il secondo display ha la stessa luminosità; entrambi sono touchscreen e rispondono in modo fluido, senza ritardi. I colori sono brillanti e i dettagli sono così nitidi da competere con quelli degli smartphone.

Il dispositivo supporta l’espansione della memoria tramite microSD fino a 1TB e può essere utilizzato come webcam. Include anche una memoria interna di 47GB. La batteria, da 1950mAh, è removibile e ricaricabile separatamente (è consigliato un set di tre batterie con caricabatterie triplo, come la versione da noi testata). L’autonomia può raggiungere i 240 minuti di utilizzo continuo, ma in condizioni reali si attesta attorno ai 120 minuti di registrazione continua, un valore più che soddisfacente. La connettività wireless include WiFi 6 dual-band e Bluetooth 5.1.

Foto e Video

Le foto possono essere catturate con una risoluzione massima di 7296 x 5472 pixel, mentre i video possono essere registrati in 4K a 120 fps. Tra le funzioni disponibili ci sono SuperNight, tracciamento del soggetto (ottimo per i vlog), slow motion, hyperlapse e timelapse. La stabilizzazione è digitale e include RockSteady 3.0 e 3.0+, oltre a HorizonBalancing e HorizonSteady, per garantire che la camera rimanga perfettamente allineata con l’orizzonte. La gamma dinamica è molto estesa, con colori molto saturi, a prescindere dalla modalità avviata, tutto ciò porta verso un’unica conclusione: non è necessaria una grande elaborazione al termine della ripresa, con possibilità di condivisione quasi diretta sui social da parte dell’utente (anche se a volte i colori potrebbero sembrare meno realistici). Dall’altro lato, un sensore sufficientemente grande ed esteso, permette di catturare più luce, ad esempio di quanto vediamo su GoPro, ottenendo risultati migliori con scarsa illuminazione (anche il rumore digitale è ridotto, e le immagini sono più dettagliate). Il tutto al netto delle varie limitazioni che un action camera può avere, in termini proprio di scatti fotografici.

I video offrono una qualità eccellente, con RockSteady che assicura una buona stabilità su tutti e quattro gli assi. La versione 3.0+ offre un crop maggiore per risultati ancora più soddisfacenti. Indipendentemente dalla modalità scelta, ci troviamo di fronte a uno dei migliori sistemi di stabilizzazione attualmente disponibili.

I microfoni sono discreti, con un totale di tre presenti. Se la qualità audio è cruciale per le vostre riprese, è consigliabile utilizzare un microfono esterno. Le immagini sono di alta qualità in condizioni di forte luminosità, con dettagli e nitidezza superiori rispetto agli ultimi modelli GoPro. Tuttavia, la qualità tende a diminuire con la scarsa illuminazione. Il rumore digitale è contenuto, ma si avverte una certa perdita di nitidezza e dettaglio, soprattutto in situazioni di quasi buio totale.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione, la DJI Osmo Action 5 Pro si propone come una valida alternativa al marchio GoPro, riuscendo a eccellere in alcuni aspetti. Ciò che ci ha colpito di più è il suo design: robusto, affidabile, duraturo e compatto, con un’impermeabilità fino a 20 metri e un doppio display di alta qualità. L’autonomia è davvero impressionante, consentendo registrazioni continue in 4K a 120 fps senza surriscaldamenti. La stabilizzazione è all’altezza, senza nulla da invidiare ai modelli GoPro.

L’unico aspetto negativo riguarda le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, ma questa è una difficoltà comune a tutte le action camera. Di conseguenza, è difficile chiedere di più alla DJI Osmo Action 5 Pro. Se cercate il top della gamma, questo dispositivo è sicuramente la scelta giusta per voi.

Il prodotto può essere acquistato nella versione standard su Amazon, ad un prezzo di listino di 379 euro, collegandovi qui. Molto interessante è la variante Adventure, con un investimento di 100 euro in più, per un totale quindi di 479 euro, sarà possibile avere anche lo stick estensibile per le riprese, tre batterie con caricatore multiplo da collegare direttamente alla presa a muro. Questa seconda versione è consigliata per tutti gli utenti che hanno necessità di utilizzare l’action camera per lungo periodo, risultando per diverso tempo lontani da una presa a muro; sebbene l’autonomia sia molto valida, è indubbiamente facile pensare di poter godere delle sue prestazioni anche per una giornata intera senza dover ricorrere alla ricarica, una comodità che, dati alla mano, solamente la variante Adventure vi saprebbe dare. In caso contrario, nessuno vi vieta di acquistare batterie aggiuntive in un secondo momento, partendo solamente con un singolo componente.