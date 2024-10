Secondo alcune indiscrezioni sembra che Amazon stia lavorando ad un nuovo progetto per il mercato e-commerce. Si tratterebbe di una nuova piattaforma di vendita low-cost che sembra avere l’obiettivo di competere direttamente con Temu. A riportare la notizia è stato The Information che avrebbe avuto accesso a documenti interni. Secondo quanto riportato Amazon starebbe lavorando ad una piattaforma dai prezzi davvero contenuti.

Amazon: un nuovo e-commerce super economico presto in arrivo?

Al momento è importante sottolineare che non sono state rilasciate informazioni ufficiali a riguardo. Secondo le prime indiscrezioni emerse sembra che i prodotti verranno spediti dal centro logistico cinese di Guangdong. In questo caso, i tempi di consegna saranno però più lunghi rispetto le solite tempistiche di Amazon. Si tratta di circa 9/11 giorni per gli ordini negli Stati Uniti.

A tempi più lunghi corrisponderanno però tariffe di spedizione ridotte. Si parla di circa 1,77 e 2,05 dollari per gli articoli che vanno da 113 a 226 grammi. Ciò a confronto con i 2,67–4,16 dollari richiesti attualmente.

Si è parlato di una vera e propria sfida con Temu da parte di Amazon. Ciò perché fino ad ora l’e-commerce non aveva mai espresso l’intenzione di rivolgersi in modo specifico al mercato low-cost. Mercato in cui Temu al momento primeggia, nonostante le diverse controversie emerse sulla qualità dei prodotti che vengono venduti sulla piattaforma.

Con tale progetto, sembra che Amazon intenda competere proprio in questo settore che negli ultimi anni sta guadagnando un’importanza strategica. Con l’aumento della competizione a livello mondiale, è evidente perché il colosso dell’e-commerce abbia deciso di intervenire.

È però stato sottolineato che le due piattaforme sarebbero ben distinte così che Amazon possa competere contemporaneamente sui diversi mercati. Non resta che attendere le prime dichiarazioni ufficiali riguardo tale questione per scoprire quali sono le reali intenzioni dell’e-commerce e le ipotetiche caratteristiche del nuovo negozio online low-cost.