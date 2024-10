Il produttore tech Oppo ha da poco ampliato la sua gamma di prodotti tecnologici. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale, per il momento per il mercato cinese, i due nuovi smartphone top di gamma della famiglia Oppo Find X, ovvero i nuovi Oppo Find X8 e Oppo Find X8 Pro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Oppo svela ufficialmente in Cina i nuovi top Oppo Find X8 e Oppo Find X8 Pro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha presentato per il mercato cinese ben due nuovi smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi smartphone top di gamma della famiglia Oppo Find X.

Il primo di questi modelli ad essere stato annunciato è il nuovo Oppo Find X8, mentre il secondo è Oppo Find X8 Pro. Entrambi vantano la presenza di un display con tecnologia OLED di tipo LTPO con una diagonale pari a 6.59 pollici per il modello base e 6.78 pollici per il modello Pro, in risoluzione 1.5K e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Entrambi hanno display curvi ai lati e dispongono di un vetro protettivo Oppo Crystal Shield.

Dal punto di vista prestazionale, entrambi i modelli sono alimentati dal potente soc di casa MediaTek. Ci stiamo riferendo in particolare al soc MediaTek Dimensity 9400, realizzato con processo produttivo a 3 nm. In accoppiata, sono presenti numerosi tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e memoria interna di tipo UFS 4.0.

Notevole poi il comparto fotografico. Il modello base dispone di una Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 50 MP e un sensore teleobiettivo periscopico 3x sempre da 50 MP. Stesso comparto anche sul modello Pro, che può però vantare la presenza di un sensore fotografico principale più ampio da 1/1.4″, ovvero il Sony LYT-808.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Oppo Find X8 e Oppo Find X8 Pro saranno disponibili all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo di partenza rispettivamente pari a 544 euro per il modello base e 688 euro per il modello Pro.