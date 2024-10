MacBook Pro con chip M4, ufficiale l'arrivo settimana prossima con altri dispositivi

Apple ha ufficialmente annunciato l’arrivo dei nuovi Mac e MacBook Pro, con una settimana di eventi e rivelazioni che inizierà lunedì 28 ottobre. A confermarlo è Greg Joswiak, responsabile marketing di Apple, che ha lasciato intendere su X (ex Twitter) che ci saranno diversi annunci scaglionati lungo l’intera settimana.

Cosa aspettarsi dai nuovi MacBook Pro?

Il protagonista principale sarà il nuovo MacBook Pro equipaggiato con il chip M4, il processore più recente di Apple già introdotto quest’anno con iPad. Questo chip porta miglioramenti significativi nella gestione dell’AI e nelle prestazioni generali, rendendo i nuovi MacBook Pro ancora più potenti e veloci. Saranno disponibili due modelli, uno da 14 e uno da 16 pollici, con un design simile a quello degli attuali dispositivi, completi di ampi display nitidi, tastiera reattiva e una buona dotazione di porte.

Oltre al MacBook Pro, potrebbe arrivare un nuovo Mac Mini con chip M4 e un iMac da 24 pollici, pensato per chi cerca un desktop compatto e dalle prestazioni elevate. Ovviamente gli utenti si aspettano anche qualche altro prodotto in arrivo e Apple non dovrebbe disattendere le aspettative. Dopo anni dal lancio del primo modello, e in seguito di quello con Touch ID, ecco che potrebbe fare la sua prima uscita ufficiale la nuova Magic Keyboard 2. Con essa sarebbero pronti ad arrivare anche il Magic Mouse 2 e il Magic Trackpad 2, garantendo così agli utenti un’esperienza completa e rinnovata nel caso in cui volessero scegliere il nuovo ecosistema Apple.

Tra le sorprese della settimana, ci aspettiamo di vedere anche varianti più potenti del chip M4, come l’M4 Pro e l’M4 Max, pensati per chi ha esigenze di performance superiori. Per quanto riguarda invece i MacBook Air con lo stesso processore, bisognerà aspettare il 2025 secondo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. Non resta dunque che attendere la settimana prossima, con sette giorni pieni di novità che contribuiranno a rendere il sito di Apple sempre più frequentato.