Dal 22 ottobre 2024, WindTre ha esteso una promozione già disponibile per le offerte MIA Unlimited con Giga illimitati, ora applicabile anche alle versioni con GB limitati. I clienti mobili che desiderano modificare la propria offerta possono approfittare del primo mese gratuito. In modo da poter rendere più vantaggioso il passaggio alle nuove proposte dell’operatore. Questo aggiornamento segue il rinnovo di giugno 2024. Quando WindTre ha introdotto le nuove versioni delle promo MIAUnlimited con almeno 100Giga in alta velocità. Dopo averli consumati la navigazione continua con velocità ridotta. Le promozioni ora disponibili comprendono piani a partire da 100 Giga e altre opzioni. Come MIA nlimited, fino a 250GB Full Speed. Inclusa la versione “Call Your Country” dedicata ai clienti stranieri.

WindTre: navigazione in 5G e dismissione della rete 3G

La novità del primo mese gratuito rende più semplice testare queste offerte senza impegno. In quanto vo è la possibilità di disattivare la promo e tornare alla vecchia tariffa. L’offerta parte da 6,99€ al mese e include l’azzeramento dei costi di attivazione. Normalmente fissati a 9,99€ per le versioni Easy Pay. Questo incentivo mira ad ampliare il numero di clienti che provano le offerte MIA, garantendo un periodo di prova vantaggioso.

Queste soluzioni prevedono anche l’integrazione alla rete 5G. Disponibile per tutti coloro che posseggono dispositivi compatibili in aree coperte. Attualmente, la rete copre il 97% della popolazione in modalità FDD DSS e il 75% con 5G TDD. La velocità massima di connessione arriva fino a 2Gbps in download e 200 Mbps in upload, secondo le stime ufficiali di WindTre. In più, gli iscritti beneficiano del 5GPriority Pass, che garantisce ottime prestazioni anche nelle zone più affollate.

Ma non è tutto. Già da giugno 2024, WidTre ha avviato il graduale abbandono del 3G. Spegnendo la frequenza a 2100MHz e trasferendo il traffico sulla tecnologia 4G. La banda 900 MHz continuerà a supportare il 3G fino al suo completo spegnimento previsto entro la fine del 2025. I clienti, nel frattempo, potranno continuare a sfruttare la crescente copertura 5G. Elemento che rende tali offerte ancora più attraenti per chi cerca velocità di navigazione elevate e una rete sempre stabile.