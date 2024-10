Sin dal suo arrivo in Italia, l’operatore telefonico Iliad ha del tutto rivoluzionato il mercato delle telecomunicazioni.

Iliad è un operatore francese che è sbarcato in Italia nel 2018, e da allora ha del tutto sbaragliato la concorrenza.

I motivi per i quali Iliad funziona così tanto sul mercato sono la qualità, la trasparenza e la convenienza.

Attualmente, una delle sue promozioni più apprezzate dagli utenti è la FLASH 150. Si tratta di un’offerta davvero sensazionale, che terminerà tra 11 giorni e che prevede 150 GB di Internet e minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione dell’offerta è di 9,99 euro.

Il per sempre associato al costo della promozione di Iliad sta significare che tutte le tariffe dell’operatore hanno il prezzo bloccato, per evitare che gli utenti si trovino con degli aumenti dopo pochi mesi aver stipulato il contratto.

Iliad: tutte le altre offerte a disposizione degli utenti

La promo FLASH 150 è sicuramente una delle tariffe più convenienti. Tuttavia spesso 150 GB di Internet non bastano e ciò spinge gli utenti a ricercare offerte diverse.

Ecco perché l’operatore telefonico mette a disposizione altre tariffe, come la GIGA 180 e la GIGA 250.

La promo GIGA 180 prevede, come ben intuibile dal nome, ben 180 GB di Internet con 5G incluso, e minuti e SMS illimitati. Il prezzo della tariffa è di 9,99 euro al mese per sempre e il costo di attivazione è sempre di 9,99 euro.

Invece, GIGA 250, comprende 250 GB di Internet con 5G incluso, e a minuti e SMS illimitati, il tutto a 11,99 euro al mese per sempre e con costo di attivazione di 9,99 euro.

Infine, per tutti coloro che hanno bisogno di un’offerta solo dati, l’operatore telefonico francese mette a disposizione DATI 350 che comprende solo 350 GB di Internet a soli 14,99 euro al mese per sempre e il costo di attivazione di 9,99 euro.