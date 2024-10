CoopVoce: pochi euro al mese per la EXTRA 300, il prezzo è folle

Riuscire a riunire tanti utenti sotto un’unica bandiera diventa molto più facile quando i prezzi delle offerte mobili sono interessanti e su questo ci sono alcuni gestori che riescono ad essere veri e propri maestri in materia, proprio come CoopVoce.

Questo gestore virtuale tiene invece sempre ben saldo il prezzo e i contenuti delle sue offerte, che però quando ritornano costano ancora meno. Tutto ciò si è visto con il rilancio dell’ultima offerta, quella che gli utenti CoopVoce hanno amato già la prima volta che è arrivata. Stiamo parlando della EXTRA 300, una soluzione mobile che al suo interno vanta il meglio in quanto c’è il massimo quantitativo di giga accompagnato da un prezzo straordinario. Al momento è ancora disponibile sul sito ufficiale e porta con sé una promozione per chi la sottoscrive prima della scadenza.

CoopVoce: cosa c’è nella miglior promo del momento, ecco i dettagli della EXTRA 300

È stato come un fulmine a ciel sereno in quanto nessuno se lo aspettava: l’offerta migliore è tornata e si chiama EXTRA 300. Questa include al suo interno quello che serve per non avere mai paura di restare senza contenuti e CoopVoce lo sa bene. Proprio per tale motivo, rendendola disponibile con un prezzo più basso, l’azienda è cosciente di poter fare un gran lavoro. Per chi non avesse ancora visto cosa c’è nell’offerta, ecco minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 300 giga in 4G per navigare in Internet. Il prezzo è di soli 9,90 € al mese e dura per sempre.

Chi sceglie un’offerta di questo genere può avere diversi vantaggi che non consistono solo ed unicamente in telefonate, messaggi e navigazione sul web in quantità, ma anche in alcune aggiunte. In pochi sanno infatti che sottoscrivendo questa offerta entro il 27 ottobre, si possono avere ben 30 giorni gratis, per cui il primo mese senza pagare.