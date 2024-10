Amazfit Up: i nuovi auricolari per chi è sempre attivo

Amazfit ha appena presentato Amazfit Up, gli auricolari open-ear creati appositamente per chi desidera restare connesso al mondo, ma che non vuole rinunciare ad una sonorità perfetta. Come funzionano esattamente questi auricolari innovativi? Il segreto sta nel loro design open-ear. Tale design infatti offre una vera rivoluzione nell’ascolto, specialmente per chi ama allenarsi all’aperto o svolgere comunque attività in movimento. Contrariamente ai tradizionali device, che sono soliti isolare il canale uditivo, gli Amazfit Up dirigono il suono verso l’orecchio esterno. In questo modo lasciano l’utente sempre consapevole dei suoni circostanti per una sicurezza migliore. Questo consente non solo di ascoltare musica senza pressioni sull’orecchio, ma anche di sentire i rumori ambientali, come traffico o voci.

I nuovi auricolari sono poi leggeri ed ergonomici, si adattano facilmente alle orecchie. Risultando ideali anche per sessioni intense di allenamento, il sogno di qualunque sportivo. Con un’autonomia di sei ore e un case di ricarica che garantisce altre 18 ore, gli Amazfit Up offrono un’esperienza prolungata senza interruzioni. Perché dover ricaricare continuamente? Amazfit ha pensato a tutto per chi cerca una soluzione affidabile e pratica.

Integrazione con Smartwatch e funzioni Avanzate Amazfit Up

Ma gli Amazfit Up non sono solo comodi. L’integrazione con gli smartwatch del brand rappresenta una delle loro caratteristiche più avanzate. Collegando gli auricolari a dispositivi come l’Amazfit T-Rex 3, gli utenti possono accedere al sistema Zepp Flow, un assistente vocale che consente di inviare comandi allo smartwatch senza mani, con un semplice tocco o voce. La funzione Zepp Flow è utile per rispondere a messaggi, cambiare impostazioni e persino trasformare i comandi vocali in testo su Android.

Vuoi lasciar perdere il telefono durante l’allenamento? Grazie alla possibilità di ascoltare la musica salvata direttamente sullo smartwatch, l’indipendenza tecnologica diventa una realtà. Inoltre, le chiamate Bluetooth supportate dall’AI offrono conversazioni nitide anche in ambienti rumorosi. In breve, Amazfit Up combina innovazione e praticità per una vita attiva, sicura e connessa. Disponibili ora, gli auricolari offrono una soluzione accessibile e moderna: cosa aspetti a provarli?