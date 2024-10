WhatsApp: continuano a spiarvi l'account in questo modo

A proposito di privacy, molti ricorderanno il periodo critico in cui applicazioni di terze parti riuscivano addirittura a infiltrarsi nei dispositivi altrui per accedere alle chat di WhatsApp. Fortunatamente, oggi quel rischio è stato eliminato, e la celebre app di messaggistica ha adottato contromisure efficaci.

Vale la pena ricordare che nessuna delle app che in passato potevano spiare gli utenti è più in grado di farlo, sebbene esista una nuova alternativa, decisamente meno invasiva rispetto a quelle di un tempo. Si tratta di un’applicazione di terze parti che qualcuno magari già conosce, la quale è diventata famosissima in pochissimo tempo proprio per via della sua utilità e del suo essere gratuita.

WhatsApp: torna l’incubo spionaggio con questa app, ma non è così grave.

Usare WhatsApp è facilissimo, ma quando si esce fuori dagli schemi si va incontro a nuove soluzioni molto utili che possono essere addirittura in grado di inibire delle funzionalità di base dell’applicazione. Questo l’hanno scoperto gli utenti che hanno deciso di fare capo alla famosissima piattaforma chiamata Whats Tracker, la quale permette di conoscere gli orari precisi che riguardano l’attività degli utenti in chat su WhatsApp.

Basta infatti scaricare questa soluzione per poter selezionare uno o più contatti e conoscere il momento esatto in cui entrano all’interno della chat o il momento in cui ne escono. In che modo? Il tutto avverrà con una notifica, la quale giungerà sullo smartphone dello spione quando la persona da egli controllata entrerà o uscirà da WhatsApp. Alla fine della giornata poi subentrerà anche un report completo che annuncerà tutti gli orari.

Questo trucco serve esclusivamente per scoprire quando una persona che non mostra il suo ultimo accesso entra o esce da WhatsApp. Al momento non ci sono controindicazioni in quanto l’applicazione sembra essere totalmente affidabile e inoltre gratuita. In più non si infrange la legge in alcun modo, per cui gli utenti possono stare tranquilli.