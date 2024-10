TIM ha trovato 3 offerte POWER da urlo: hanno fino a 300 GB in 5G

Il provider più rispettabile del momento è sicuramente quello che garantisce all’utente l’offerta migliore in termini di contenuti e, soprattutto, di prezzi. Proprio per questa ragione, diverse persone hanno deciso di esplorare e capire chi potesse fornire loro la maggiore qualità, mista però a tanti minuti, messaggi, giga e con un prezzo che duri a lungo. A tal proposito, si sono affacciate sul panorama della telefonia mobile italiana tantissime aziende che si stanno battendo costantemente, mettendo a disposizione soluzioni che rispecchiano queste esigenze. Tra i provider più importanti e interessanti del momento, c’è sicuramente TIM, che viene da un periodo molto complicato, in quanto la concorrenza con i gestori virtuali e con Iliad è stata davvero serrata. A tal proposito, bisogna certamente dare atto al gestore anglosassone di essere riuscito a uscire dal fuoco incrociato in gran forma, proponendo di nuovo due offerte già viste in passato, ma che sembrano avere lo stesso appeal anche oggi.

TIM batte tutti con le sue Power: ecco cosa c’è al loro interno ogni mese

Era difficile riuscire a trovare di nuovo un gestore forte come TIM a dare del filo da torcere ai gestori virtuali e a Iliad. Secondo quanto riportato, infatti, sono ancora disponibili le Power, promozioni mobili che, con minuti, giga e messaggi, riescono a garantire il meglio.

Partendo dalla prima opportunità, gli utenti che vogliono pagare poco, possono spendere solo 6,99 € al mese avendo a disposizione 150 giga in 4G. Con questa offerta il gestore italiano comprende anche minuti senza limiti e 200 SMS.

Più o meno lo stesso discorso vale anche per le altre due promozioni mobili che però costano 7,99 € al mese e poi 9,99 € al mese. La prima, quella con il prezzo più basso tra le due, offre 200 giga in 4G ogni mese con gli stessi minuti e messaggi. La seconda invece arriva a 300 giga in 5G.