Torniamo a parlare della casa automobilistica di Elon Musk e di uno dei suoi modelli che ha conquistato un gran numero di utenti. Nello specifico oggi parliamo della Tesla Model Y, modello del costruttore statunitense che durante il mese di settembre 2024 è riuscito ad accaparrarsi un gran numero di vendite.

Grazie ad un rapporto diffuso da Jato Dynamics veniamo a conoscenza che ancora una volta la casa automobilistica Tesla è riuscita a portare sul mercato una vettura con caratteristiche, design e specifiche tecniche in grado di conquistare chiunque. Il rapporto, per giungere al dato conclusivo, ha preso in esame ben 28 Paesi europei. Scopriamo maggiori dettagli sul numero di vendite della Tesla Model Y, e del mercato automobilistico in generale, nel corso di questo nuovo articolo.

Tesla Model Y conquista sempre più utenti

Per comprendere e analizzare dettagliatamente i numeri conquistati dalla Model Y dell’azienda costruttrice di Elon Musk abbiamo l’occasione di fare riferimento al rapporto condotto da Jato Dynamics.

Come accennato, al fine di avere un’idea chiara sono stati presi in esame i dati provenienti da 28 Paesi europei. Dati che analizzati attentamente hanno consentito di capire l’andamento del mercato automobilistico.

Si evince dunque che le vetture immatricolate sono state 1.119.320, con un calo di 40.000 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il maggior calo di volumi viene attribuito al Gruppo Stellantis, con una flessione del 25% nelle immatricolazioni rispetto a settembre 2023. Italia e Francia sono invece i Paesi che segnano le maggiori perdite.

Per quanto riguarda le elettriche, a settembre 2024 troviamo la casa automobilistica Volkswagen grazie ad 22,8% (19,8% a settembre 2023). A seguire, Tesla con il 20,9% delle quote di mercato, BMW con 9,6% e Geely con 7,6%.

Ma qual è il modello più venduto? Il rapporto svela che la Model Y di Tesla conquista nuovamente il primo posto in classifica grazie a 28.876 unità vendute e nonostante un calo delle immatricolazioni pari all’1%. A seguire troviamo la Renault Clio con 20.708 vendite e Dacia Sandero con 18.960 immatricolazioni.