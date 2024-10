1Mobile ha annunciato una nuova promozione, la Start XPlus Reward. Essa offre 20GB di traffico internet, minuti illimitati e 30 SMS al costo di 4,99€ al mese. L’offerta è attivabile fino al 31 ottobre 2024 e prevede, a partire dal terzo rinnovo, una riduzione del prezzo a 4,49€ con l’aggiunta di 10GB extra. L’attivazione è possibile per tutti i nuovi clienti. Sia che richiedano un nuovo numero, sia che effettuino la portabilità da un altro operatore.

1Mobile: uso in Italia ed Europa e altre condizioni del servizio

I costi di attivazione variano. Si parla di 10€ per chi richiede una nuova SIM e 5€ per chi trasferisce il proprio numero. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Ma per poter continuare a utilizzare il pacchetto è necessario che il credito sia sufficiente. In caso contrario, la promo sarà sospesa fino al completamento del pagamento.

I dati inclusi sono utilizzabili non solo in Italia, ma anche nei Paesi dell’Unione Europea. Perfettamente in linea con le normative europee. Il traffico non consumato nel mese in corso però non sarà cumulabile. Se il cliente supera la soglia di dati previsti sarà comunque possibile continuare a navigare al costo di 0,50€ per ogni 100MB extra.

1Mobile offre anche la possibilità di disattivare l’offerta in qualsiasi momento. Mantenendo però le unità di traffico rimanenti fino alla data di scadenza. Per cambiare soluzione, è necessario prima disattivare quella esistente. In più, l’uso dei minuti è soggetto a un utilizzo corretto e personale, e la tariffazione è al secondo, senza scatto alla risposta. Detto ciò se volete conoscere altri dettagli di questa promozione o confrontarla con altre foto offerte proposte dall’ operatore vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale di 1Mobile. Le soluzioni disponibili sono davvero tante e tutte molto vantaggiose sia a livello di qualità dei servizi, di convenienza di prezzo e molto altro ancora.