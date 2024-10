Il colosso di Cupertino ha introdotto un’importante novità per i suoi utenti: dalla versione 18.1 in poi, sarà finalmente possibile modificare l’indirizzo email iCloud associato al proprio account.

Fino a questo annuncio di Apple, gli utenti non avevano l’opzione di cambiare o eliminare l’indirizzo email iCloud originario. Ma questo aggiornamento cambia le carte in tavola, rendendo possibile di sostituire sia l’email principale collegata all’account Apple, sia l’indirizzo email iCloud direttamente dall’app Impostazioni senza troppe complicazioni.

Che svolta per gli utenti che si sono registrati anni fa

Per modificare l’indirizzo email, gli utenti dovranno aprire l’app impostazioni, toccare il proprio nome, scegliere “Accesso e sicurezza” e selezionare l’indirizzo email che desiderano cambiare. Per completare l’operazione basterà cliccare sul pulsante “Cambia indirizzo email“.

Apple avverte che, una volta aggiornato l’indirizzo, non sarà più possibile ricevere messaggi al vecchio indirizzo @iCloud.com o @me.com. Tuttavia, sarà possibile continuare a ricevere email tramite gli alias iCloud. Bisogna dire che i servizi FaceTime e iMessage non saranno più disponibili per il vecchio indirizzo email.

Questo aggiornamento aggiungerà un pizzico di libertà all’esperienza degli utenti, specialmente per chi non è più soddisfatto della scelta dell’indirizzo email fatta in passato. Anche se prima era possibile utilizzare gli alias per inviare le email, l’indirizzo reale veniva comunque mostrato durante la condivisione di documenti su iCloud.

Dunque, per gli utenti, il poter cambiare completamente l’indirizzo email iCloud costituisce un notevole miglioramento nella gestione dell’identità digitale. Questo permette loro di avere un controllo più ampio sulla loro privacy e sulla propria presenza online, andando di conseguenza a migliorare le loro esperienze con i servizi offerti da Apple. Un cambiamento epocale, finalmente oseremmo dire, che renderà sicuramente la vita molto più semplice ai milioni di utenti che hanno approcciato il mondo dell’azienda di Cupertino tanti anni fa, in confronto a coloro che, invece, vi ci sono avvicinati solo recentemente.