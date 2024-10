Lo smartphone di fascia media è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia, anche se nei giorni scorsi era già comparso su Amazon e sul sito di WindTre, mancava l’ufficialità sul sito del produttore. L’Honor 200 Smart viene proposto alla cifra di 179,99 euro.

Il suo arrivo va ad allargare la famiglia degli Honor 200, composta dal modello base e dall’Honor 200 Pro approdati in Italia a giugno, e Honor 200 Lite che è stato il primo ad arrivare nel mese di maggio.

Diamo un’occhiata all’Honor 200 Smart

Partendo dall’estetica, il design è proprio quello visto nei vari leak, caratterizzato da un elemento quadrato dagli angoli sondati che racchiude le fotocamere e dalle due colorazioni. Entrambe le colorazioni (Midnight Black e Forest Green) sono opache, ma hanno una finitura diversa, come si può notare nella verde che ha una trama in filigrana.

Per quanto riguarda il bagaglio tecnico, l’Honor 200 Smart ha come obiettivo quello di conquistare la fascia economica del mercato, e si può affermare che le sue specifiche confermano l’obiettivo posto. Il cuore pulsante è uno Snapdragon 4 Gen 2, che è affiancato da 4 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (attualmente questa è l’unica configurazione disponibile). Ma non finisce qui perché grazie alla tecnologia RAM Turbo Honor si potrà estendere virtualmente di altri 4 GB la RAM.

Come display troviamo un pannello TFT LCD da 6,8 pollici che ci offre una risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz e una luminosità massima di 850 nit. Il comparto fotografico vede come protagoniste due fotocamere posteriori, la principale da 50 MP (f/1.8) e la secondaria da 2 MP (f/2.4), e una selfie cam da 5 MP (f/1.8). L’Honor 200 Smart monta una batteria da 5.200 mAh di capienza che supporta la ricarica rapida a 35 W. E’ impossibile far mancare la certificazione IP64 contro la polvere e gli schizzi d’acqua su questo gioiellino, l’audio è stereo ed è presente anche il classico jack da 3,5 mm.

Honor 200 Smart punta sulla resistenza, sulla durata della batteria e sulla fotografia AI

Andando a parlare della resistenza, Honor 200 Smart è stato progettato con un’architettura ammortizzante che unita alla protezione di un vetro temprato hanno permesso a questo smartphone di ottenere 5 stelle nelle cadute. Possiede il certificato SGS Premium Performance e il certificato IP64 contro la polvere e gli schizzi d’acqua.

La batteria Super Durable da 5.200mAh offrono all’utente fino a 19 ore di streaming online e 55 ore di riproduzione musicale. Attivando la modalità risparmio energetico l’autonomia arriva a 60 minuti con il 2% di batteria restante. Questo smartphone supporta la ricarica rapida a 35W.

Le fotocamere da 50 MP e da 2 MP, affiancate dall’AI, offrono all’utente prestazioni migliori e scatti dall’elevata qualità.

Recap generale: