Apple Pay sta per festeggiare il suo decimo anniversario. Il servizio di pagamento digitale permette di effettuare spese sia nei negozi che online. Ciò è possibile sfruttando i propri dispositivi dell’ecosistema di Cupertino. Apple Pay utilizza la tecnologia NFC per le transazioni contactless. Inoltre, sfrutta l’integrazione con l’app Wallet per memorizzare in sicurezza i dati relativi ai pagamenti.

In Italia Apple Pay è arrivato nel 2017, supportato da tre istituti bancari. Si tratta di Boon, Carrefour Banca e UniCredit. Ciò attraverso circuiti MasterCard e Visa. Il circuito è stato poi esteso a molti altri istituti.

Apple Pay compie 10 anni: ecco le novità in arrivo

Jennifer Bailey, vice presidente delle piattaforme Pay e Wallet, ha sottolineato l’impatto tali servizi hanno sull’esperienza quotidiana di tutti gli utenti.

Considerando il successo della piattaforma, l’azienda ha annunciato di voler estendere le funzionalità di Apple Pay. In tal modo sarà possibile offrire ai clienti nuove modalità di pagamento. Inoltre, tra le novità in arrivo, troviamo la possibilità di riscattare premi e accedere a prestiti rateali da emittenti ed istituti abilitati alla piattaforma.

Sono inoltre previste anche ulteriori novità per la piattaforma. Una delle quali riguarda la possibilità di utilizzare Apple Pay su browser di terze parti e computer. In questo modo gli utenti potranno completare i pagamenti in modo sicuro. Per procedere basterà scansionare un codice con un iPad o iPhone. E c’è di più. Negli Stati Uniti, gli utenti che utilizzano una carta di debito PayPal in Apple Wallet avranno la possibilità di vedere il proprio saldo PayPal. Un’opzione estremamente vantaggiosa per gli utenti che utilizzano diverse opzioni insieme.

Bailey nella sua recente dichiarazione ha proposto una riflessione sul futuro di Apple Pay. L’idea dell’azienda è quella di continuare ad aggiornare il sistema di pagamento proponendo agli utenti nuove opzioni e funzioni utili anche nei prossimi anni.