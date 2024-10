La promozione che ha già conquistato moltissimi clienti è tornata con un’offerta ancora più conveniente. Grazie a PosteMobile ora potrete navigare da casa con la fibra ultraveloce a soli 21,90€ al mese, invece di 23,90€. Questa promoz è valida fino al 31 dicembre 2024 e offre un pacchetto completo che comprende moltissimi servizi. Non solo la connessione a internet ad altissima velocità, ma anche il modem WiFi incluso, senza costi aggiuntivi. L’attivazione, la consegna e l’installazione hanno un costo di 39€. Una cifra da pagare solo una volta che consente di ottenere un servizio professionale. Insieme all’assistenza di tecnici qualificati che si occuperanno dell’installazione e della configurazione della connessione direttamente a casa vostra.

PosteMobile: diverse tecnologie per una connessione migliore

Il prezzo dell’offerta è trasparente. Ovvero non sono previste spese nascoste in fattura, e il servizio viene erogato sulla rete migliore disponibile nella zona del cliente. Garantendo così la massima affidabilità. L’offerta è attivabile sul sito ufficiale di PosteMobile. Ma chi lo preferisce può anche recarsi in un Ufficio Postale per sottoscrivere il contratto. Una volta attivata la, il cliente riceverà il modem WiFi direttamente a casa e sarà contattato per fissare un appuntamento con un tecnico specializzato che si occuperà dell’installazione. In questo modo, si assicura una connessione stabile e veloce fin dal primo giorno.

L’offerta PosteCasa Ultraveloce di PosteMobile si distingue anche per la versatilità della connessione. In quanto è in grado di adattarsi alle diverse tecnologie disponibili nelle varie zone. Nelle aree raggiunte dalla fibra ottica pura, con tecnologia FTTH, la velocità può arrivare fino a 2,5 gigabit al secondo in download e fino a 500 megabit al secondo in upload. Cose da poter navigare senza rallentamenti anche durante l’utilizzo contemporaneo di più dispositivi. Insomma, tutto ciò rappresenta la soluzione ideale per chi desidera prestazioni elevate senza interruzioni. Niente sorprese o costi nascosti da qualche parte!