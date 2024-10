Il Gruppo Chery intende rafforzare la sua presenza sul mercato europeo. Per farlo intende sfruttare i marchi OMODA e JAECOO. A tal proposito, un punto importante della strategia comprende il lancio di un nuovo modello. Si tratta del SUV JAECOO 5, destinato a posizionarsi sotto l’attuale JAECOO 7. La presentazione ufficiale del nuovo veicolo si è svolta in occasione dell’International User Summit 2024, tenutosi a Wuhu, Cina, dal 17 al 21 ottobre.

Per il nuovo SUV JAECOO 5 è previsto anche un lancio europeo. Quest’ultimo si terrà nei primi mesi del 2025 e comprenderà anche l’Italia.

SUV JAECOO 5: le caratteristiche della nuova vettura

Il veicolo avrà una lunghezza di 4,38metri. Caratteristica che colloca il SUV in una fascia intermedia tra il segmento B e C. Si tratta di un mercato particolarmente competitivo e dinamico. Dal punto di vista estetico, il JAECOO 5 mantiene le linee robuste e squadrate tipiche della gamma JAECOO. La parte frontale sarà dominata da una griglia ampia e fari sottili che ricordano il design della JAECOO7. Il bagagliaio sarà caratterizzato da una capacità di carico di 480 litri. Quest’ultima può essere estesa fino a 1.180 senza i sedili posteriori.

Il SUV offre anche una buona capacità di traino. In questo caso il limite è di 1.250 kg. Inoltre, può essere equipaggiato con un portapacchi sul tetto che consente di trasportare fino a 75 kg di carico. La vettura presenta anche diverse soluzioni pratiche, come ganci nel bagagliaio e luci da campeggio multiuso. Non mancano comfort come il tetto panoramico apribile e un pad per la ricarica wireless degli smartphone.

All’interno, il SUV è caratterizzato da un ridotto numero di comandi fisici. Quest’ultimi verranno sostituiti con tecnologie avanzate come il display digitale dietro il volante e un ampio schermo touch verticale da 13,2 pollici per il sistema di infotainment.

Tra le caratteristiche distintive del JAECOO 5 vi sono anche soluzioni dedicate agli animali domestici. Come un sistema di controllo intelligente della temperatura e un dispositivo sanitario antibatterico che assicura un ambiente salubre all’interno dell’abitacolo.

Infine, è stata confermata una versione a benzina da 147 CV. Inoltre, è prevista l’introduzione di una variante Full Hybrid e di una completamente elettrica (BEV) con un powertrain da 204 CV e batteria da 67 kWh. Il prezzo di lancio per il mercato italiano non è ancora stato comunicato. È ipotizzabile che il JAECOO 5 costerà meno del modello precedente. Quest’ultimo, attualmente, si posiziona tra 33.900 e 37.900 euro, a seconda degli allestimenti.