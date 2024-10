Stando alle previsioni del settore degli smartphone, sembrerebbe che entro il 2025 Apple possa superare Samsung come il più grande produttore di smartphone.

Attualmente il colosso coreano mantiene un vantaggio del 3% sul mercato globale, eppure gli analisti prevedono che Apple riceverà una spinta significativa negli ultimi due trimestri dell’anno. Il colosso di Cupertino non si limita solo al mercato degli smartphone, ma sta dominando anche quello dei tablet. Gli iPhone 16 e 16 Pro sono i protagonisti di questa crescita, sebbene il debutto dei modelli 16 e 16 Plus non sia stato così tanto brillante, per gli analisti basteranno le prestazioni degli iPhone 16 Pro e Pro Max per superare Samsung.

Apple: i vecchi modelli arrivano in soccorso

Un altro fattore chiave per il successo di Apple sono le buone vendite di modelli più datati, come l’iPhone 13 e 14, nei mercati emergenti come India e Cina. La situazione nei mercati più potenti è diversa vista la concentrazione sui nuovi iPhone 16 e le funzionalità avanzate di Apple Intelligence.

Stando a Techinsights anche il futuro lancio dell’iPhone SE 4 non è da trascurare. Questo modello “entry-level” atteso per l’inizio del 2025, combinerà le tecnologie degli iPhone 14,15,16, ad un prezzo molto economico, che si prevede sia al di sotto dei 500$. L’iPhone SE 4 potrebbe essere il primo smartphone Apple ad integrare un modem proprietario.

Huawei va contro corrente a causa di nuove difficoltà

Mentre il colosso di Cupertino potrebbe beneficiare di un contesto favorevole, non è detto lo stesso della concorrenza. In Cina, nonostante il recente lancio di HarmonyOS Next, Huawei è occupata a fronteggiare delle problematiche legate alla produzione. Questi problemi, secondo Android Headline, andranno ad influire in negativo sulla capacità di competere con Apple e Samsung. A tutto ciò si aggiunge anche l’accusa che la vede coinvolta nel possibile tentativo di aggirare il ban degli Stati Uniti per mezzo di TSMC, azienda produttrice di chip.