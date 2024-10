iPhone 16 Pro e Pro Max meglio dei modelli base e Plus: i dati sulle vendite

Hanno portato davvero tanto hype i nuovi iPhone 16, esattamente come accade ogni anno a settembre. Apple ha lanciato ufficialmente i suoi prodotti lo scorso 9 settembre con diverse sorprese, sia in positivo che negativo. Tanti utenti sono rimasti piacevolmente sorpresi dal nuovo tasto dedicato alla fotocamera e da qualche altra novità, anche se ce ne sono tanti altri che non hanno accettato il fatto di vedere degli smartphone praticamente analoghi a quelli dell’anno precedente.

Pian piano subito sono venuti fuori i primi aspetti sia positivi che negativi, ma oggi è il momento di parlare di un’altra situazione, ovvero quella riguardante le vendite. Sarebbero trapelati infatti alcuni rumor in merito al mercato che stanno avendo i nuovi iPhone 16, anche se senza alcun numero ufficiale.

iPhone 16: ecco quali sono quelli che stanno vendendo di più

Secondo quanto riportato, sono arrivate le prime notizie in merito a quanto stanno vendendo i nuovi iPhone. A parlarne è stato uno degli analisti più vicini ad Apple, ovvero l’orientale Ming Chi-Kuo. Le sue parole sono state abbastanza chiare, siccome ha affermato che i risultati sono più o meno in linea con quanto visto durante lo scorso anno.

Stando a quanto emerge, infatti Apple sarebbe soddisfatta delle vendite ottenute. Di certo qualcuno si sarebbe aspettato di meglio, ma tanto basta per portare il colosso di Cupertino a guadagnare ancora miliardi e miliardi di dollari. Le statistiche che sono trapelate parlano di un’accoglienza molto più calda per quanto riguarda i due modelli più potenti, ovvero gli iPhone 16 Pro e Pro Max. Questi, che includono al loro interno diverse caratteristiche di rilievo, avrebbero infatti fatto registrare più spedizioni rispetto ai modelli di base. La situazione sembra essere quindi analoga a quella dello scorso anno, anche se potrebbe esserci un cambiamento. L’inflessione potrebbe cambiare da quando Apple Intelligence diverrà disponibile per tutti.