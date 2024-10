Amazon da sogno con la sua nuova ultima promozione, che porta gli utenti a risparmiare moltissimo sull’acquisto di un nuovo Samsung Galaxy S24 FE, il prezzo è più basso del normale su uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo davvero conveniente.

Il dispositivo presenta un display AMOLED da 6,7 pollici, infatti le sue dimensioni sono di 162 x 77,3 x 8 millimetri, con un peso di 213 grammi, forse leggermente più pesante della media, in termini proprio di portabilità nell’utilizzo quotidiano. Il processore è il Samsung Exynos 2400e, un SoC che riesce a raggiungere una frequenza di clock di 3,1GHz, con alle spalle GPU Xclipse 940, ed anche 8GB di RAM con 512GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Amazon è impazzita: il Samsung Galaxy S24 FE è quasi gratis

Il Samsung Galaxy S24 FE può essere acquistato su Amazon con una buonissima occasione di risparmio, in questo modo il consumatore è felice comunque di mettere le mani su un prodotto di buona qualità, andando ad investire una cifra di circa 749 euro per il suo acquisto, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, e completamente no brand. Premete qui per effettuare l’ordine.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, e di quanto siamo abituati a vedere, il caricatore risulta essere incluso direttamente nel prezzo, così da essere sicuri di poterlo ricaricare senza dover acquistare accessori esterni. Il comparto fotografico è composto da 3 sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 12 megapixel e zoom ottico 3X da 8 megapixel, per la massima versatilità possibile. I video possono essere realizzati anche in 8X, con immagini da 8165 x 6124 pixel, mentre l’angolo di visuale è di 123 gradi. La batteria, per ultima, è da 4700mAh, un quantitativo più che sufficiente per riuscire ad usare lo smartphone per lunghe giornate.