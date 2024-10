WhatsApp: due funzioni straordinarie che non conosci sono gratis

Non esistono, al momento, applicazioni in grado di spodestare WhatsApp dal primo posto nella classifica di gradimento per la messaggistica istantanea. Questa piattaforma, infatti, ha accumulato una lunga serie di successi nel corso del tempo, offrendo non solo nuove funzionalità interessanti, ma anche garantendo sicurezza e tranquillità agli utenti. In primo piano vi è sicuramente l’alto grado di privacy, insieme a una serie di misure di sicurezza di cui WhatsApp non fa più mistero. Molte persone hanno compreso che Telegram difficilmente potrà superare questa famosa applicazione, ormai consolidata da diversi anni e in continuo miglioramento.

Le numerose funzionalità di WhatsApp sono ben conosciute e accettate dagli utenti, sia nei pregi che nei difetti. L’obiettivo è fornire un mezzo utile durante la giornata, offrendo non solo le giuste possibilità ma anche garanzie. Ci sono ora due applicazioni che possono tornare molto utili a chi utilizza la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo.

WhatsApp: queste due funzionalità permettono di avere di più

Parlando della prima applicazione, non sarà un problema non farsi vedere all’interno di WhatsApp ma leggendo ugualmente tutti i messaggi in arrivo. La piattaforma in questione si chiama Unseen ed intercetta i messaggi in arrivo permettendo all’utente di leggerli fuori da WhatsApp, così da registrare l’ultimo accesso.

L’altra applicazione che tante persone hanno utilizzato ultimamente invece si chiama WAMR. È questo il miglior modo per recuperare i messaggi che vengono eliminati di proposito, il tutto registrando ogni notifica in arrivo con il relativo contenuto.

Entrambe le applicazioni esterne a WhatsApp di cui abbiamo appena parlato sono gratuite al 100% e soprattutto non corrispondono alcun pericolo. Sia la prima che la seconda infatti sono ritenute legali e il loro utilizzo non è assolutamente sconsigliato. Si tratta solo di un modo, o meglio di trucchi utili ad approcciarsi diversamente all’applicazione colorata di verde.