Acquistare un tablet Android è divenuta nel corso degli anni una procedura tutt’altro che costosa o impegnativa per il pubblico, tanto da essere disponibili anche modelli che hanno un prezzo di vendita decisamente più basso del normale.

Uno di questi, acquistabile tranquillamente su Amazon, è l’Oscal Pad 50, device che presenta un display da 10 pollici di diagonale, IPS LCD con refresh rate a 60Hz, risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel), con un processore octa-core che comunque risulta essere più che valido, affiancato dalla presenza di 2GB di RAM e 64GB di memoria interna (che sono espandibili tramite microSD, fino ad un massimo di 2TB).

Tablet Android a basso prezzo su Amazon, che sconto

Il tablet Android molto economico può essere acquistato su Amazon con un risparmio assolutamente notevole, pronto a far spendere pochissimo il consumatore che vuole avere il massimo con il minimo sforzo. Dovete sapere che di base viene commercializzato a 99 euro, ma all’interno della pagina su Amazon è disponibile un coupon del valore da 30 euro che il consumatore può decidere di applicare, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 69 euro. Per effettuare l’ordine premete qui.

La batteria è un componente da 5100mAh, più che sufficiente per riuscire a garantire lunghe sessioni di utilizzo, anche se non eccessive, almeno in confronto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere in termini di tablet. La connettività wireless è impreziosita dalla presenza di WiFi 6 che riesce ad estendere al massimo l’usabilità quotidiana, con anche una doppia fotocamera posteriore, il cui sensore principale è da 5 megapixel, seguito poi da un secondario da 8 megapixel, pronto a realizzare più che discrete immagini, in ogni condizione di luce (anche al buio).