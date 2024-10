Gemini Live, fino ad ora disponibile solo in inglese, sta per parlare finalmente anche in italiano. Su tutti i dispositivi Android, infatti, l’assistente personale AI di Google può essere utilizzato anche nella nostra lingua in forma discorsiva. Google ha anche dichiarato che nel corso di diverse settimane Gemini Live verrà arricchito con oltre 40 lingue. Ecco come installare la lingua italiana sul proprio sistema.

Gemini Live: ecco come usarlo in italiano

È importante sottolineare che l’assistente AI può essere impostato in massimo due lingue su uno stesso dispositivo. Per procedere con l’installazione della lingua italiana bisogna aprire l’app Google e premere l’immagine del proprio profilo. Qui bisogna selezionare prima “Impostazioni”, poi “Assistente Google” ed infine “Lingue”. A questo punto gli utenti possono scegliere la lingua italiana e aggiungere una seconda lingua.

Dopo aver impostato l’italiano, dopo aver aperto l’app Gemini e aver cliccato su “Live”, sarà possibile conversare con l’assistente vocale. Come vinee assicurato da Google sarà come conversare con una persona reale. Il sistema è in grado di interrompere o essere interrotto. Proprio come avviene in una “normale” conversazione. Inoltre, gli utenti possono utilizzarlo per esercitarsi per delle presentazioni e raccogliere le idee.

Durante una conversazione Gemini Live permette agli utenti di approfondire determinati dettagli del discorso. Gli individui possono chiedere dei consigli all’assistente vocale AI ed anche organizzare un evento ed informarsi su avvenimenti storici. Gemini Live può essere usato anche per scoprire delle regole di giochi e parlare di tematiche specifiche in base ai propri interessi.

È importante sapere che gli utenti possono scegliere tra ben 10 voci. Ognuna di esse a toni diversi e permettono di ottenere una vocalità che maggiormente si avvicina alle proprie preferenze. Ora che è arrivato il supporto alla lingua italiana anche tutti gli utenti che non hanno particolare dimestichezza con la lingua inglese possono approfittare dei vantaggi offerti dall’assistente AI di Google.